https://1prime.ru/20260903/legkovushki-872985591.html
Продажи новых легковушек в России в августе снизились на 7,3%
Продажи новых легковушек в России в августе снизились на 7,3% - 03.09.2026, ПРАЙМ
Продажи новых легковушек в России в августе снизились на 7,3%
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в августе снизились на 7,3% - до 116,2 тысячи штук, сообщила Ассоциация европейского бизнеса... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T12:38+0300
2026-09-03T12:38+0300
2026-09-03T13:51+0300
бизнес
россия
авто
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872985591.jpg?1788432674
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в августе снизились на 7,3% - до 116,2 тысячи штук, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) со ссылкой на данные аналитической компании ППК.Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.По данным ППК, объем рынка в августе 2026 года составил 116 220 штук, что на 7,3% меньше, чем в августе 2025 года. За восемь месяцев 2026 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России увеличились на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составили 841 472 автомобиля.Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев отметил, что в августе на автомобильном рынке наблюдалось умеренное охлаждение после июльского пика продаж.Он объяснил это сочетанием сохраняющегося спроса и осторожного поведения покупателей."Тем не менее в сравнении с июльскими показателями рынок сохранил относительную устойчивость. Мы будем внимательно отслеживать дальнейшее развитие ситуации, ориентируясь на формирующиеся тренды нового делового сезона", - резюмировал Калицев.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, авто
Продажи новых легковушек в России в августе снизились на 7,3%
АЕБ: продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в августе упали на 7,3%
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в августе снизились на 7,3% - до 116,2 тысячи штук, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) со ссылкой на данные аналитической компании ППК.
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
По данным ППК, объем рынка в августе 2026 года составил 116 220 штук, что на 7,3% меньше, чем в августе 2025 года. За восемь месяцев 2026 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России увеличились на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составили 841 472 автомобиля.
Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев отметил, что в августе на автомобильном рынке наблюдалось умеренное охлаждение после июльского пика продаж.
Он объяснил это сочетанием сохраняющегося спроса и осторожного поведения покупателей.
"Тем не менее в сравнении с июльскими показателями рынок сохранил относительную устойчивость. Мы будем внимательно отслеживать дальнейшее развитие ситуации, ориентируясь на формирующиеся тренды нового делового сезона", - резюмировал Калицев.