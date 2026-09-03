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Продажи новых легковушек в России в августе снизились на 7,3% - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Продажи новых легковушек в России в августе снизились на 7,3%
Продажи новых легковушек в России в августе снизились на 7,3% - 03.09.2026, ПРАЙМ
Продажи новых легковушек в России в августе снизились на 7,3%
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в августе снизились на 7,3% - до 116,2 тысячи штук, сообщила Ассоциация европейского бизнеса... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T12:38+0300
2026-09-03T13:51+0300
бизнес
россия
авто
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в августе снизились на 7,3% - до 116,2 тысячи штук, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) со ссылкой на данные аналитической компании ППК.Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.По данным ППК, объем рынка в августе 2026 года составил 116 220 штук, что на 7,3% меньше, чем в августе 2025 года. За восемь месяцев 2026 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России увеличились на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составили 841 472 автомобиля.Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев отметил, что в августе на автомобильном рынке наблюдалось умеренное охлаждение после июльского пика продаж.Он объяснил это сочетанием сохраняющегося спроса и осторожного поведения покупателей."Тем не менее в сравнении с июльскими показателями рынок сохранил относительную устойчивость. Мы будем внимательно отслеживать дальнейшее развитие ситуации, ориентируясь на формирующиеся тренды нового делового сезона", - резюмировал Калицев.
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бизнес, россия, авто
Бизнес, РОССИЯ, Авто
12:38 03.09.2026 (обновлено: 13:51 03.09.2026)
 
Продажи новых легковушек в России в августе снизились на 7,3%

АЕБ: продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в августе упали на 7,3%

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в августе снизились на 7,3% - до 116,2 тысячи штук, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) со ссылкой на данные аналитической компании ППК.
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
По данным ППК, объем рынка в августе 2026 года составил 116 220 штук, что на 7,3% меньше, чем в августе 2025 года. За восемь месяцев 2026 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России увеличились на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составили 841 472 автомобиля.
Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев отметил, что в августе на автомобильном рынке наблюдалось умеренное охлаждение после июльского пика продаж.
Он объяснил это сочетанием сохраняющегося спроса и осторожного поведения покупателей.
"Тем не менее в сравнении с июльскими показателями рынок сохранил относительную устойчивость. Мы будем внимательно отслеживать дальнейшее развитие ситуации, ориентируясь на формирующиеся тренды нового делового сезона", - резюмировал Калицев.
 
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