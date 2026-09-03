https://1prime.ru/20260903/lukojl-872989655.html
"Лукойл" запустил веб-версию удаленного из App Store приложения
"Лукойл" запустил веб-версию удаленного из App Store приложения - 03.09.2026, ПРАЙМ
"Лукойл" запустил веб-версию удаленного из App Store приложения
"Лукойл" запустил веб-версию удаленного из App Store приложения своей сети АЗС, сообщила компания. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T13:50+0300
2026-09-03T13:50+0300
2026-09-03T13:50+0300
технологии
россия
лукойл
teboil
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. "Лукойл" запустил веб-версию удаленного из App Store приложения своей сети АЗС, сообщила компания.
Приложения сетей АЗС "Лукойл" и Teboil (принадлежат "Лукойлу") пропали из магазинов мобильных приложений App Store и Google Play, обратило внимание РИА Новости ранее в августе.
Теперь чтобы установить веб-версию приложения на iPhone, необходимо открыть сайт azs.lukoil.ru в браузере Safari, авторизоваться в приложении, нажать кнопку "Поделиться" в нижнем меню браузера, выбрать пункт "Добавить на экран "Домой" и подтвердить.
В ноябре 2025 года "Лукойл" и его дочерние компании были внесены в американский санкционный лист.
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технологии, россия, лукойл, teboil
Технологии, РОССИЯ, Лукойл, Teboil
"Лукойл" запустил веб-версию удаленного из App Store приложения
"Лукойл" запустил веб-версию удаленного из App Store приложения сети АЗС
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. "Лукойл" запустил веб-версию удаленного из App Store приложения своей сети АЗС, сообщила компания.
Приложения сетей АЗС "Лукойл" и Teboil (принадлежат "Лукойлу") пропали из магазинов мобильных приложений App Store и Google Play, обратило внимание РИА Новости ранее в августе.
Теперь чтобы установить веб-версию приложения на iPhone, необходимо открыть сайт azs.lukoil.ru в браузере Safari, авторизоваться в приложении, нажать кнопку "Поделиться" в нижнем меню браузера, выбрать пункт "Добавить на экран "Домой" и подтвердить.
В ноябре 2025 года "Лукойл" и его дочерние компании были внесены в американский санкционный лист.