https://1prime.ru/20260903/lukojl-872989655.html

"Лукойл" запустил веб-версию удаленного из App Store приложения

"Лукойл" запустил веб-версию удаленного из App Store приложения - 03.09.2026, ПРАЙМ

"Лукойл" запустил веб-версию удаленного из App Store приложения

"Лукойл" запустил веб-версию удаленного из App Store приложения своей сети АЗС, сообщила компания. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T13:50+0300

2026-09-03T13:50+0300

2026-09-03T13:50+0300

технологии

россия

лукойл

teboil

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. "Лукойл" запустил веб-версию удаленного из App Store приложения своей сети АЗС, сообщила компания. Приложения сетей АЗС "Лукойл" и Teboil (принадлежат "Лукойлу") пропали из магазинов мобильных приложений App Store и Google Play, обратило внимание РИА Новости ранее в августе. Теперь чтобы установить веб-версию приложения на iPhone, необходимо открыть сайт azs.lukoil.ru​ в браузере Safari, авторизоваться в приложении, нажать кнопку "Поделиться" в нижнем меню браузера, выбрать пункт "Добавить на экран "Домой" и подтвердить. В ноябре 2025 года "Лукойл" и его дочерние компании были внесены в американский санкционный лист.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, лукойл, teboil