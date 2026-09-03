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В МИД назвали угрозы Зеленского гражданской авиации военным преступлением
В МИД назвали угрозы Зеленского гражданской авиации военным преступлением - 03.09.2026, ПРАЙМ
В МИД назвали угрозы Зеленского гражданской авиации военным преступлением
Угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации в небе над Россией сами по себе уже являются военным преступлением, заявил посол по особым поручениям... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T01:10+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации в небе над Россией сами по себе уже являются военным преступлением, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"То, что делает Зеленский, - это угрозы в адрес гражданского населения. Это уже и есть военное преступление", - сказал Мирошник "Известиям", комментируя эти угрозы.
По мнению дипломата, эти угрозы, озвученные Зеленским, были скоординированы с Западом. "Зеленскому, скорее всего, спущено указание действовать в этой рамке, чтобы оказать максимальное давление на Россию", - отметил Мирошник.
Президент России Владимир Путин во вторник назвал заявкой на государственный терроризм угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданских самолетов в российском небе. Россия найдет чем ответить, если Киев попытается реализовать эти угрозы, подчеркнул глава государства.
Глава Минтранса Андрей Никитин ранее в среду заверил, что российские власти своевременно реагируют на угрозы гражданской авиации, постоянно совершенствуют требования безопасности полетов и безопасности аэропортов. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о возможности встречного возмездия в ответ на угрозы Киева в отношении гражданской авиации в небе России.
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В МИД назвали угрозы Зеленского гражданской авиации военным преступлением
Посол Мирошник назвал угрозы Зеленского в адрес гражданской авиации военным преступлением
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации в небе над Россией сами по себе уже являются военным преступлением, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"То, что делает Зеленский, - это угрозы в адрес гражданского населения. Это уже и есть военное преступление", - сказал Мирошник "Известиям", комментируя эти угрозы.
По мнению дипломата, эти угрозы, озвученные Зеленским, были скоординированы с Западом. "Зеленскому, скорее всего, спущено указание действовать в этой рамке, чтобы оказать максимальное давление на Россию", - отметил Мирошник.
Президент России Владимир Путин во вторник назвал заявкой на государственный терроризм угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданских самолетов в российском небе. Россия найдет чем ответить, если Киев попытается реализовать эти угрозы, подчеркнул глава государства.
Глава Минтранса Андрей Никитин ранее в среду заверил, что российские власти своевременно реагируют на угрозы гражданской авиации, постоянно совершенствуют требования безопасности полетов и безопасности аэропортов. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о возможности встречного возмездия в ответ на угрозы Киева в отношении гражданской авиации в небе России.