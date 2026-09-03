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В Минприроды рассказали о морских месторождениях нефти и газа в России
В Минприроды рассказали о морских месторождениях нефти и газа в России - 03.09.2026, ПРАЙМ
В Минприроды рассказали о морских месторождениях нефти и газа в России
В России насчитывается 75 морских месторождений нефти и газа, и на 20 из них уже ведется добыча, рассказал заместитель главы Минприроды РФ Дмитрий Тетенькин в... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T06:46+0300
2026-09-03T06:46+0300
2026-09-03T06:46+0300
нефть
газ
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минприроды
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. В России насчитывается 75 морских месторождений нефти и газа, и на 20 из них уже ведется добыча, рассказал заместитель главы Минприроды РФ Дмитрий Тетенькин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Хотел бы особенно обозначить, что помимо суши поиск и добыча ведется и в акватории морей. На российском шельфе - это прежде всего углеводороды. Сейчас насчитываем 75 морских месторождений нефти и газа. На 20 из них уже ведется добыча", - сказал он.
Тетенькин уточнил, что речь шла о национальных морях. При этом в международных водах также ведется работа: "У России три контракта: на разведку железомарганцевых конкреций, кобальтомарганцевых конкреций в Тихом океане, на разведку полиметаллических сульфидов в Атлантическом океане".
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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нефть, газ, владивосток, минприроды, вэф
Нефть, Газ, Владивосток, Минприроды, ВЭФ
В Минприроды рассказали о морских месторождениях нефти и газа в России
Минприроды: в России насчитывается 75 морских месторождений нефти и газа
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. В России насчитывается 75 морских месторождений нефти и газа, и на 20 из них уже ведется добыча, рассказал заместитель главы Минприроды РФ Дмитрий Тетенькин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Хотел бы особенно обозначить, что помимо суши поиск и добыча ведется и в акватории морей. На российском шельфе - это прежде всего углеводороды. Сейчас насчитываем 75 морских месторождений нефти и газа. На 20 из них уже ведется добыча", - сказал он.
Тетенькин уточнил, что речь шла о национальных морях. При этом в международных водах также ведется работа: "У России три контракта: на разведку железомарганцевых конкреций, кобальтомарганцевых конкреций в Тихом океане, на разведку полиметаллических сульфидов в Атлантическом океане".
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.