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В Минприроды рассказали о морских месторождениях нефти и газа в России

В Минприроды рассказали о морских месторождениях нефти и газа в России - 03.09.2026, ПРАЙМ

В Минприроды рассказали о морских месторождениях нефти и газа в России

В России насчитывается 75 морских месторождений нефти и газа, и на 20 из них уже ведется добыча, рассказал заместитель главы Минприроды РФ Дмитрий Тетенькин в... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T06:46+0300

2026-09-03T06:46+0300

2026-09-03T06:46+0300

нефть

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вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. В России насчитывается 75 морских месторождений нефти и газа, и на 20 из них уже ведется добыча, рассказал заместитель главы Минприроды РФ Дмитрий Тетенькин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). "Хотел бы особенно обозначить, что помимо суши поиск и добыча ведется и в акватории морей. На российском шельфе - это прежде всего углеводороды. Сейчас насчитываем 75 морских месторождений нефти и газа. На 20 из них уже ведется добыча", - сказал он. Тетенькин уточнил, что речь шла о национальных морях. При этом в международных водах также ведется работа: "У России три контракта: на разведку железомарганцевых конкреций, кобальтомарганцевых конкреций в Тихом океане, на разведку полиметаллических сульфидов в Атлантическом океане". Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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нефть, газ, владивосток, минприроды, вэф