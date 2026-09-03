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В Минпромторге рассказали о развитии российского ТЭК - 03.09.2026, ПРАЙМ
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В Минпромторге рассказали о развитии российского ТЭК
В Минпромторге рассказали о развитии российского ТЭК - 03.09.2026, ПРАЙМ
В Минпромторге рассказали о развитии российского ТЭК
Российское оборудование в области топливно-энергетического комплекса (ТЭК) за последние четыре года перешло от повестки суверенитета к идее технологического... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T17:17+0300
2026-09-03T17:17+0300
нефть
россия
владивосток
антон алиханов
минпромторг
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Российское оборудование в области топливно-энергетического комплекса (ТЭК) за последние четыре года перешло от повестки суверенитета к идее технологического лидерства, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов на ВЭФ-2026. "За последние четыре года российский ТЭК перешел от повестки суверенитета к идее технологического лидерства. Если говорить о количественной динамике, то в отрасли нефтегазового машиностроения по итогам 2025 года доля отечественного оборудования на российском рынке составила 80% против 40% в 2014 году. А в отрасли энергетического машиностроения 83,75% против 56,7% в 2014 году", - сказал министр. Алиханов отметил, что для повышения эффективности добычи трудноизвлекаемых запасов нефти важным стал выход на серийное производство первого российского комплекса для гидроразрыва пласта. Для добычи углеводородов на континентальном шельфе импортозамещены ключевые элементы подводного добычного комплекса. "В нефтепереработке российскими предприятиями произведена и успешно испытана система гидрорезки кокса – ключевой элемент установок замедленного коксования, позволяющий максимизировать глубину переработки нефти", - заключил Алиханов. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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40
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нефть, россия, владивосток, антон алиханов, минпромторг, вэф
Нефть, РОССИЯ, Владивосток, Антон Алиханов, Минпромторг, ВЭФ
17:17 03.09.2026
 
В Минпромторге рассказали о развитии российского ТЭК

Глава Минпромторга Алиханов: российский ТЭК перешел к идее технологического лидерства

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Российское оборудование в области топливно-энергетического комплекса (ТЭК) за последние четыре года перешло от повестки суверенитета к идее технологического лидерства, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов на ВЭФ-2026.
"За последние четыре года российский ТЭК перешел от повестки суверенитета к идее технологического лидерства. Если говорить о количественной динамике, то в отрасли нефтегазового машиностроения по итогам 2025 года доля отечественного оборудования на российском рынке составила 80% против 40% в 2014 году. А в отрасли энергетического машиностроения 83,75% против 56,7% в 2014 году", - сказал министр.
Алиханов отметил, что для повышения эффективности добычи трудноизвлекаемых запасов нефти важным стал выход на серийное производство первого российского комплекса для гидроразрыва пласта. Для добычи углеводородов на континентальном шельфе импортозамещены ключевые элементы подводного добычного комплекса.
"В нефтепереработке российскими предприятиями произведена и успешно испытана система гидрорезки кокса – ключевой элемент установок замедленного коксования, позволяющий максимизировать глубину переработки нефти", - заключил Алиханов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
НефтьРОССИЯВладивостокАнтон АлихановМинпромторгВЭФ
 
 
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