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Минпромторг назвал ключевые меры поддержки судостроения на Дальнем Востоке

Минпромторг назвал ключевые меры поддержки судостроения на Дальнем Востоке - 03.09.2026, ПРАЙМ

Минпромторг назвал ключевые меры поддержки судостроения на Дальнем Востоке

Ключевыми мерами поддержки судостроения на Дальнем Востоке выступают субсидии на выплату процентов по кредитам, рассрочки на покупку гражданских судов, а также... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T20:01+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Ключевыми мерами поддержки судостроения на Дальнем Востоке выступают субсидии на выплату процентов по кредитам, рассрочки на покупку гражданских судов, а также программа льготного лизинга, сообщил в рамках ВЭФ-2026 замминистра промышленности и торговли России Алексей Матушанский. "Среди ключевых мер поддержки для судостроительного комплекса ДФО предусмотрены субсидии на уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам, предоставление рассрочки при приобретении гражданских судов, а также новая программа льготного лизинга через ФРП", - передает его слова пресс-служба министерства. Также, по его словам, в регионе действуют субсидии на строительство крупнотоннажных судов, и в рамках этой меры поддержки запланировано строительство ряда судов-газовозов и судов-продуктовозов на ССК "Звезда". Матушанский отметил, что с 2027 года ведомство планирует субсидировать часть затрат, связанных со строительством гражданских судов водного транспорта в регионе. "Перспективным направлением в ДФО является судоремонт. Наша задача – постепенно наращивать собственные ремонтные компетенции, развивая в том числе инфраструктуру", - отметил замминистра. Он добавил, что на сегодня в ДФО работает 42 плавучих и три сухих дока, часть из которых требует модернизации с учетом возраста. Замглавы Минпромторга уточнил, что предприятия в такой ситуации могут воспользоваться механизмом льготного заемного финансирования Фонда развития промышленности – программой "Проекты развития". Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, финансы, дальний восток, владивосток, фрп, сск "звезда", минпромторг