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Минпромторг назвал ключевые меры поддержки судостроения на Дальнем Востоке
Минпромторг назвал ключевые меры поддержки судостроения на Дальнем Востоке - 03.09.2026, ПРАЙМ
Минпромторг назвал ключевые меры поддержки судостроения на Дальнем Востоке
Ключевыми мерами поддержки судостроения на Дальнем Востоке выступают субсидии на выплату процентов по кредитам, рассрочки на покупку гражданских судов, а также... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T20:01+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Ключевыми мерами поддержки судостроения на Дальнем Востоке выступают субсидии на выплату процентов по кредитам, рассрочки на покупку гражданских судов, а также программа льготного лизинга, сообщил в рамках ВЭФ-2026 замминистра промышленности и торговли России Алексей Матушанский. "Среди ключевых мер поддержки для судостроительного комплекса ДФО предусмотрены субсидии на уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам, предоставление рассрочки при приобретении гражданских судов, а также новая программа льготного лизинга через ФРП", - передает его слова пресс-служба министерства. Также, по его словам, в регионе действуют субсидии на строительство крупнотоннажных судов, и в рамках этой меры поддержки запланировано строительство ряда судов-газовозов и судов-продуктовозов на ССК "Звезда". Матушанский отметил, что с 2027 года ведомство планирует субсидировать часть затрат, связанных со строительством гражданских судов водного транспорта в регионе. "Перспективным направлением в ДФО является судоремонт. Наша задача – постепенно наращивать собственные ремонтные компетенции, развивая в том числе инфраструктуру", - отметил замминистра. Он добавил, что на сегодня в ДФО работает 42 плавучих и три сухих дока, часть из которых требует модернизации с учетом возраста. Замглавы Минпромторга уточнил, что предприятия в такой ситуации могут воспользоваться механизмом льготного заемного финансирования Фонда развития промышленности – программой "Проекты развития". Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, финансы, дальний восток, владивосток, фрп, сск "звезда", минпромторг
Бизнес, Финансы, Дальний Восток, Владивосток, ФРП, ССК "Звезда", Минпромторг
Минпромторг назвал ключевые меры поддержки судостроения на Дальнем Востоке
Минпромторг назвал назвал ключевые меры поддержки судостроения на Дальнем Востоке
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Ключевыми мерами поддержки судостроения на Дальнем Востоке выступают субсидии на выплату процентов по кредитам, рассрочки на покупку гражданских судов, а также программа льготного лизинга, сообщил в рамках ВЭФ-2026 замминистра промышленности и торговли России Алексей Матушанский.
"Среди ключевых мер поддержки для судостроительного комплекса ДФО предусмотрены субсидии на уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам, предоставление рассрочки при приобретении гражданских судов, а также новая программа льготного лизинга через ФРП", - передает его слова пресс-служба министерства.
Также, по его словам, в регионе действуют субсидии на строительство крупнотоннажных судов, и в рамках этой меры поддержки запланировано строительство ряда судов-газовозов и судов-продуктовозов на ССК "Звезда".
Матушанский отметил, что с 2027 года ведомство планирует субсидировать часть затрат, связанных со строительством гражданских судов водного транспорта в регионе.
"Перспективным направлением в ДФО является судоремонт. Наша задача – постепенно наращивать собственные ремонтные компетенции, развивая в том числе инфраструктуру", - отметил замминистра.
Он добавил, что на сегодня в ДФО работает 42 плавучих и три сухих дока, часть из которых требует модернизации с учетом возраста. Замглавы Минпромторга уточнил, что предприятия в такой ситуации могут воспользоваться механизмом льготного заемного финансирования Фонда развития промышленности – программой "Проекты развития".
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.