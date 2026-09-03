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В Минстрое назвали ситуацию с задержками сроков сдачи домов контролируемой

В Минстрое назвали ситуацию с задержками сроков сдачи домов контролируемой - 03.09.2026, ПРАЙМ

В Минстрое назвали ситуацию с задержками сроков сдачи домов контролируемой

Текущую ситуацию с задержками сроков сдачи многоквартирных домов в России можно назвать контролируемой, заявил РИА Недвижимость в кулуарах Восточного... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T06:59+0300

2026-09-03T06:59+0300

2026-09-03T06:59+0300

недвижимость

бизнес

россия

ивановская область

владивосток

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Текущую ситуацию с задержками сроков сдачи многоквартирных домов в России можно назвать контролируемой, заявил РИА Недвижимость в кулуарах Восточного экономического форума заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. Как ранее сообщил РИА Недвижимость руководитель портала для девелоперов ЕРЗ Кирилл Холопик, более половины застройщиков в России (53%) в первом полугодии 2026 года сдавали новостройки с опозданием. Доля таких новостроек увеличилась на 8 процентных пунктов - до 44,6% (от общего объема площади) год к году. Сильнее всего ввод жилья задерживали в Ивановской области (40,9 месяца), Ямало-Ненецком автономном округе, Владимирской, Смоленской и Брянской областях. "Главная задача, которую мы ставим перед собой как министерство строительства и ЖКХ РФ, она же стоит перед правительством в целом и региональными властями, – это обеспечение соблюдения безусловных сроков ввода объектов в эксплуатацию и передачи ключей. ...Сейчас, в целом, ситуация контролируемая", – сказал Стасишин. По словам замминистра, отмена с 1 января 2026 года моратория на штрафы для застройщиков за нарушение сроков сдачи жилья сделала их более собранными. Сохраняющийся срыв сроков по ряду объектов он объяснил недисциплинированностью некоторых девелоперов и трудностями с банками, вызванными пересмотром модели финансирования проектов на фоне снижения спроса на новостройки. "Пока мы идем с плюсом по объему ввода многоквартирного жилья относительно прошлого года. Мы считаем, что проделанная системная работа должна привести к нормализации ситуации и недопущению подобного в будущем", – резюмировал Стасишин. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

ивановская область

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недвижимость, бизнес, россия, ивановская область, владивосток, вэф