https://1prime.ru/20260903/molchanov-872954929.html
В Норвегии арестовали российское судно "Профессор Молчанов"
В Норвегии арестовали российское судно "Профессор Молчанов" - 03.09.2026, ПРАЙМ
В Норвегии арестовали российское судно "Профессор Молчанов"
Норвежские власти наложили арест на пришвартованное в Баренцбурге российское судно "Профессор Молчанов", сообщил офис губернатора Шпицбергена. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T00:28+0300
2026-09-03T00:28+0300
2026-09-03T00:28+0300
нефть
гаага
крым
москва
владимир путин
нафтогаз украины
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872954929.jpg?1788384487
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Норвежские власти наложили арест на пришвартованное в Баренцбурге российское судно "Профессор Молчанов", сообщил офис губернатора Шпицбергена.
"Губернатор Шпицбергена сегодня, по распоряжению окружного суда Норд-Тромса, наложил арест на российское судно "Профессор Молчанов", пришвартованное в Баренцбурге", - сказано в сообщении на сайте администрации.
Там уточняется, что арест был произведен по решению суда от 31 августа в рамках иска украинской компании "Нафтогаз".
Судну запрещено покидать текущее место швартовки в Баренцбурге до соответствующего решения губернатора Шпицбергена или окружного суда.
Губернатор Шпицбергена Ларс Фаусе сообщил телеканалу NRK, что экипажу и пассажирам судна будет оказана помощь в возвращении в Россию.
"Нафтогаз", в свою очередь, утверждает, что решение об аресте было принято в рамках взыскания с России 4,2 миллиарда долларов по решению суда в Гааге, а также процентов и расходов из-за якобы захваченных российской стороной активов "Нафтогаза" в Крыму.
В апреле 2023 года экс-глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов сообщал, что арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить компании 5 миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму.
Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия видит попытки властей некоторых стран в нарушение международного морского права ограничить движение судов российских компаний. Как добавил президент, в этих странах также додумались до возможности захвата российских судов и продажи награбленного имущества.
Глава государства подчеркнул, что при реализации этого пиратства и грабежа на практике Москва будет вынуждена отвечать зеркально. При этом свой ответ Россия даст необязательно в тех же акваториях, где планируются атаки на ее суда, отметил Путин.
гаага
крым
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, гаага, крым, москва, владимир путин, нафтогаз украины
Нефть, Гаага, КРЫМ, МОСКВА, Владимир Путин, Нафтогаз Украины
В Норвегии арестовали российское судно "Профессор Молчанов"
Норвежские власти наложили арест на российское судно "Профессор Молчанов"
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Норвежские власти наложили арест на пришвартованное в Баренцбурге российское судно "Профессор Молчанов", сообщил офис губернатора Шпицбергена.
"Губернатор Шпицбергена сегодня, по распоряжению окружного суда Норд-Тромса, наложил арест на российское судно "Профессор Молчанов", пришвартованное в Баренцбурге", - сказано в сообщении на сайте администрации.
Там уточняется, что арест был произведен по решению суда от 31 августа в рамках иска украинской компании "Нафтогаз".
Судну запрещено покидать текущее место швартовки в Баренцбурге до соответствующего решения губернатора Шпицбергена или окружного суда.
Губернатор Шпицбергена Ларс Фаусе сообщил телеканалу NRK, что экипажу и пассажирам судна будет оказана помощь в возвращении в Россию.
"Нафтогаз", в свою очередь, утверждает, что решение об аресте было принято в рамках взыскания с России 4,2 миллиарда долларов по решению суда в Гааге, а также процентов и расходов из-за якобы захваченных российской стороной активов "Нафтогаза" в Крыму.
В апреле 2023 года экс-глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов сообщал, что арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить компании 5 миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму.
Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия видит попытки властей некоторых стран в нарушение международного морского права ограничить движение судов российских компаний. Как добавил президент, в этих странах также додумались до возможности захвата российских судов и продажи награбленного имущества.
Глава государства подчеркнул, что при реализации этого пиратства и грабежа на практике Москва будет вынуждена отвечать зеркально. При этом свой ответ Россия даст необязательно в тех же акваториях, где планируются атаки на ее суда, отметил Путин.