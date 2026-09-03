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В Норвегии арестовали российское судно "Профессор Молчанов" - 03.09.2026, ПРАЙМ
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В Норвегии арестовали российское судно "Профессор Молчанов"
В Норвегии арестовали российское судно "Профессор Молчанов" - 03.09.2026, ПРАЙМ
В Норвегии арестовали российское судно "Профессор Молчанов"
Норвежские власти наложили арест на пришвартованное в Баренцбурге российское судно "Профессор Молчанов", сообщил офис губернатора Шпицбергена. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T00:28+0300
2026-09-03T00:28+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Норвежские власти наложили арест на пришвартованное в Баренцбурге российское судно "Профессор Молчанов", сообщил офис губернатора Шпицбергена. "Губернатор Шпицбергена сегодня, по распоряжению окружного суда Норд-Тромса, наложил арест на российское судно "Профессор Молчанов", пришвартованное в Баренцбурге", - сказано в сообщении на сайте администрации. Там уточняется, что арест был произведен по решению суда от 31 августа в рамках иска украинской компании "Нафтогаз". Судну запрещено покидать текущее место швартовки в Баренцбурге до соответствующего решения губернатора Шпицбергена или окружного суда. Губернатор Шпицбергена Ларс Фаусе сообщил телеканалу NRK, что экипажу и пассажирам судна будет оказана помощь в возвращении в Россию. "Нафтогаз", в свою очередь, утверждает, что решение об аресте было принято в рамках взыскания с России 4,2 миллиарда долларов по решению суда в Гааге, а также процентов и расходов из-за якобы захваченных российской стороной активов "Нафтогаза" в Крыму. В апреле 2023 года экс-глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов сообщал, что арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить компании 5 миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия видит попытки властей некоторых стран в нарушение международного морского права ограничить движение судов российских компаний. Как добавил президент, в этих странах также додумались до возможности захвата российских судов и продажи награбленного имущества. Глава государства подчеркнул, что при реализации этого пиратства и грабежа на практике Москва будет вынуждена отвечать зеркально. При этом свой ответ Россия даст необязательно в тех же акваториях, где планируются атаки на ее суда, отметил Путин.
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нефть, гаага, крым, москва, владимир путин, нафтогаз украины
Нефть, Гаага, КРЫМ, МОСКВА, Владимир Путин, Нафтогаз Украины
00:28 03.09.2026
 
В Норвегии арестовали российское судно "Профессор Молчанов"

Норвежские власти наложили арест на российское судно "Профессор Молчанов"

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Норвежские власти наложили арест на пришвартованное в Баренцбурге российское судно "Профессор Молчанов", сообщил офис губернатора Шпицбергена.
"Губернатор Шпицбергена сегодня, по распоряжению окружного суда Норд-Тромса, наложил арест на российское судно "Профессор Молчанов", пришвартованное в Баренцбурге", - сказано в сообщении на сайте администрации.
Там уточняется, что арест был произведен по решению суда от 31 августа в рамках иска украинской компании "Нафтогаз".
Судну запрещено покидать текущее место швартовки в Баренцбурге до соответствующего решения губернатора Шпицбергена или окружного суда.
Губернатор Шпицбергена Ларс Фаусе сообщил телеканалу NRK, что экипажу и пассажирам судна будет оказана помощь в возвращении в Россию.
"Нафтогаз", в свою очередь, утверждает, что решение об аресте было принято в рамках взыскания с России 4,2 миллиарда долларов по решению суда в Гааге, а также процентов и расходов из-за якобы захваченных российской стороной активов "Нафтогаза" в Крыму.
В апреле 2023 года экс-глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов сообщал, что арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить компании 5 миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму.
Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия видит попытки властей некоторых стран в нарушение международного морского права ограничить движение судов российских компаний. Как добавил президент, в этих странах также додумались до возможности захвата российских судов и продажи награбленного имущества.
Глава государства подчеркнул, что при реализации этого пиратства и грабежа на практике Москва будет вынуждена отвечать зеркально. При этом свой ответ Россия даст необязательно в тех же акваториях, где планируются атаки на ее суда, отметил Путин.
 
НефтьГаагаКРЫММОСКВАВладимир ПутинНафтогаз Украины
 
 
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