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В Норвегии арестовали российское судно "Профессор Молчанов"

В Норвегии арестовали российское судно "Профессор Молчанов" - 03.09.2026, ПРАЙМ

В Норвегии арестовали российское судно "Профессор Молчанов"

Норвежские власти наложили арест на пришвартованное в Баренцбурге российское судно "Профессор Молчанов", сообщил офис губернатора Шпицбергена. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T00:28+0300

2026-09-03T00:28+0300

2026-09-03T00:28+0300

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Норвежские власти наложили арест на пришвартованное в Баренцбурге российское судно "Профессор Молчанов", сообщил офис губернатора Шпицбергена. "Губернатор Шпицбергена сегодня, по распоряжению окружного суда Норд-Тромса, наложил арест на российское судно "Профессор Молчанов", пришвартованное в Баренцбурге", - сказано в сообщении на сайте администрации. Там уточняется, что арест был произведен по решению суда от 31 августа в рамках иска украинской компании "Нафтогаз". Судну запрещено покидать текущее место швартовки в Баренцбурге до соответствующего решения губернатора Шпицбергена или окружного суда. Губернатор Шпицбергена Ларс Фаусе сообщил телеканалу NRK, что экипажу и пассажирам судна будет оказана помощь в возвращении в Россию. "Нафтогаз", в свою очередь, утверждает, что решение об аресте было принято в рамках взыскания с России 4,2 миллиарда долларов по решению суда в Гааге, а также процентов и расходов из-за якобы захваченных российской стороной активов "Нафтогаза" в Крыму. В апреле 2023 года экс-глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов сообщал, что арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить компании 5 миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия видит попытки властей некоторых стран в нарушение международного морского права ограничить движение судов российских компаний. Как добавил президент, в этих странах также додумались до возможности захвата российских судов и продажи награбленного имущества. Глава государства подчеркнул, что при реализации этого пиратства и грабежа на практике Москва будет вынуждена отвечать зеркально. При этом свой ответ Россия даст необязательно в тех же акваториях, где планируются атаки на ее суда, отметил Путин.

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нефть, гаага, крым, москва, владимир путин, нафтогаз украины