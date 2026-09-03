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Монголия рассчитывает на удовлетворение 50% спроса на топливо
Монголия рассчитывает на удовлетворение 50% спроса на топливо - 03.09.2026, ПРАЙМ
Монголия рассчитывает на удовлетворение 50% спроса на топливо
Монголия рассчитывает, что будущий НПЗ в республике сможет удовлетворить 50% ее спроса на топливо, заявил премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T12:58+0300
2026-09-03T12:58+0300
2026-09-03T12:58+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Монголия рассчитывает, что будущий НПЗ в республике сможет удовлетворить 50% ее спроса на топливо, заявил премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал.
"Мы начали работу по строительству НПЗ. Мы планируем, что завод запустится раньше 2029 года. Но даже с запуском своего НПЗ, это все равно не будет стопроцентно снабжать наши потребности. То есть все еще будут сохраняться потребности в импорте", - сказал он на пленарном заседании Восточного экономического форума.
По его словам, Монголия сейчас использует 3 миллиона тонн топлива в год, а в следующем году эта цифра может вырасти до 4 миллионов тонн.
"По состоянию на сегодняшний день мы планируем, что наш НПЗ сможет удовлетворить 50% нашего спроса", - сказал премьер.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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нефть, монголия, владивосток, нпз, вэф
Нефть, МОНГОЛИЯ, Владивосток, НПЗ, ВЭФ
Монголия рассчитывает на удовлетворение 50% спроса на топливо
Премьер Учрал: Монголия рассчитывает, что НПЗ сможет удовлетворить 50% спроса на топливо
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Монголия рассчитывает, что будущий НПЗ в республике сможет удовлетворить 50% ее спроса на топливо, заявил премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал.
"Мы начали работу по строительству НПЗ. Мы планируем, что завод запустится раньше 2029 года. Но даже с запуском своего НПЗ, это все равно не будет стопроцентно снабжать наши потребности. То есть все еще будут сохраняться потребности в импорте", - сказал он на пленарном заседании Восточного экономического форума.
По его словам, Монголия сейчас использует 3 миллиона тонн топлива в год, а в следующем году эта цифра может вырасти до 4 миллионов тонн.
"По состоянию на сегодняшний день мы планируем, что наш НПЗ сможет удовлетворить 50% нашего спроса", - сказал премьер.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.