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Монголия рассчитывает на удовлетворение 50% спроса на топливо

Монголия рассчитывает на удовлетворение 50% спроса на топливо - 03.09.2026, ПРАЙМ

Монголия рассчитывает на удовлетворение 50% спроса на топливо

Монголия рассчитывает, что будущий НПЗ в республике сможет удовлетворить 50% ее спроса на топливо, заявил премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T12:58+0300

2026-09-03T12:58+0300

2026-09-03T12:58+0300

нефть

монголия

владивосток

нпз

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Монголия рассчитывает, что будущий НПЗ в республике сможет удовлетворить 50% ее спроса на топливо, заявил премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал. "Мы начали работу по строительству НПЗ. Мы планируем, что завод запустится раньше 2029 года. Но даже с запуском своего НПЗ, это все равно не будет стопроцентно снабжать наши потребности. То есть все еще будут сохраняться потребности в импорте", - сказал он на пленарном заседании Восточного экономического форума. По его словам, Монголия сейчас использует 3 миллиона тонн топлива в год, а в следующем году эта цифра может вырасти до 4 миллионов тонн. "По состоянию на сегодняшний день мы планируем, что наш НПЗ сможет удовлетворить 50% нашего спроса", - сказал премьер. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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нефть, монголия, владивосток, нпз, вэф