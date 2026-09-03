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Hainan Airlines увеличила число рейсов из Москвы на Хайнань
Hainan Airlines увеличила число рейсов из Москвы на Хайнань - 03.09.2026, ПРАЙМ
Hainan Airlines увеличила число рейсов из Москвы на Хайнань
Авиакомпания Hainan Airlines увеличила число рейсов из Москвы на китайский остров Хайнань до пяти в неделю, сообщил аэропорт "Шереметьево". | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T17:57+0300
2026-09-03T17:57+0300
2026-09-03T17:57+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания Hainan Airlines увеличила число рейсов из Москвы на китайский остров Хайнань до пяти в неделю, сообщил аэропорт "Шереметьево".
"На Хайнань — пять раз в неделю… С 3 сентября авиакомпания Hainan Airlines увеличивает частоту прямых рейсов из "Шереметьево" в Хайкоу. К трем действующим рейсам добавятся еще два — по четвергам и воскресеньям", - говорится в сообщении.
Таким образом, теперь рейсы будут выполняться по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям, отметили в аэропорту. Рейсы выполняются на широкофюзеляжных Airbus A330-300 из терминала С.
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Бизнес, Туризм, Хайнань, МОСКВА, Hainan Airlines, аэропорт Шереметьево
Hainan Airlines увеличила число рейсов из Москвы на Хайнань
Hainan Airlines увеличила число рейсов из Москвы на Хайнань до пяти в неделю
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Авиакомпания Hainan Airlines увеличила число рейсов из Москвы на китайский остров Хайнань до пяти в неделю, сообщил аэропорт "Шереметьево".
"На Хайнань — пять раз в неделю… С 3 сентября авиакомпания Hainan Airlines увеличивает частоту прямых рейсов из "Шереметьево" в Хайкоу. К трем действующим рейсам добавятся еще два — по четвергам и воскресеньям", - говорится в сообщении.
Таким образом, теперь рейсы будут выполняться по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям, отметили в аэропорту. Рейсы выполняются на широкофюзеляжных Airbus A330-300 из терминала С.