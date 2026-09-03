Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские погружные насосы заменили японские на проекте "Арктик СПГ-2" - 03.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260903/nasosy-873003894.html
Российские погружные насосы заменили японские на проекте "Арктик СПГ-2"
Российские погружные насосы заменили японские на проекте "Арктик СПГ-2" - 03.09.2026, ПРАЙМ
Российские погружные насосы заменили японские на проекте "Арктик СПГ-2"
Российские погружные герметичные насосы для производства сжиженного природного газа заменили японские на проекте "Арктик СПГ-2", заявил журналистам глава... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T17:18+0300
2026-09-03T17:18+0300
россия
газ
усть-луга
казахстан
киргизия
антон алиханов
новатэк
минпромторг
siemens
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873003894.jpg?1788445090
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Российские погружные герметичные насосы для производства сжиженного природного газа заменили японские на проекте "Арктик СПГ-2", заявил журналистам глава Минпромторга Антон Алиханов на ВЭФ-2026. "В сегменте СПГ-технологий отечественные погружные герметичные насосы заместили японское оборудование на "Арктик СПГ-2", - сказал Алиханов. Также, по словам министра, освоено производство газовых компрессоров для Усть-Луги: теперь в этом сегменте Россия независима от продукции Siemens. Он добавил, что в сегменте газотурбостроения российскими машиностроителями освоено производство и ряда газовых турбин. Также российские модули используются для строительства солнечных электростанций в дружественных странах, например, в Казахстане и Киргизии. "В сфере ветроэнергетики "Росатом" последовательно развивает безредукторную технологию на постоянных редкоземельных магнитах, и сейчас для реализации новых проектов в ДФО начинает переход на новую технологическую платформу 4,5 МВт вместо прежних 2,5 МВт", - отметил Алиханов. ООО "Проекты зеленой энергетики" осваивает ветроэлектрические установки мощностью более 6 МВт. Использование разных решений обеспечивает здоровую конкуренцию, технологическую состязательность внутри отрасли, заключил министр. "Арктик СПГ-2" предусматривает строительство трех очередей производства СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. "Новатэк" владеет 60% в предприятии, по 10% принадлежат китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC. Еще 10% французская TotalEnergies в августе 2026 года передала структуре "Новатэка" - ООО "Нордлайн". Первый сжиженный газ на заводе был получен в декабре 2023 года. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
усть-луга
казахстан
киргизия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, газ, усть-луга, казахстан, киргизия, антон алиханов, новатэк, минпромторг, siemens
РОССИЯ, Газ, Усть-Луга, КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ, Антон Алиханов, Новатэк, Минпромторг, Siemens
17:18 03.09.2026
 
Российские погружные насосы заменили японские на проекте "Арктик СПГ-2"

Алиханов: российские погружные герметичные насосы заменили японские на "Арктик СПГ-2"

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Российские погружные герметичные насосы для производства сжиженного природного газа заменили японские на проекте "Арктик СПГ-2", заявил журналистам глава Минпромторга Антон Алиханов на ВЭФ-2026.
"В сегменте СПГ-технологий отечественные погружные герметичные насосы заместили японское оборудование на "Арктик СПГ-2", - сказал Алиханов.
Также, по словам министра, освоено производство газовых компрессоров для Усть-Луги: теперь в этом сегменте Россия независима от продукции Siemens.
Он добавил, что в сегменте газотурбостроения российскими машиностроителями освоено производство и ряда газовых турбин. Также российские модули используются для строительства солнечных электростанций в дружественных странах, например, в Казахстане и Киргизии.
"В сфере ветроэнергетики "Росатом" последовательно развивает безредукторную технологию на постоянных редкоземельных магнитах, и сейчас для реализации новых проектов в ДФО начинает переход на новую технологическую платформу 4,5 МВт вместо прежних 2,5 МВт", - отметил Алиханов.
ООО "Проекты зеленой энергетики" осваивает ветроэлектрические установки мощностью более 6 МВт. Использование разных решений обеспечивает здоровую конкуренцию, технологическую состязательность внутри отрасли, заключил министр.
"Арктик СПГ-2" предусматривает строительство трех очередей производства СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. "Новатэк" владеет 60% в предприятии, по 10% принадлежат китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC. Еще 10% французская TotalEnergies в августе 2026 года передала структуре "Новатэка" - ООО "Нордлайн". Первый сжиженный газ на заводе был получен в декабре 2023 года.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯГазУсть-ЛугаКАЗАХСТАНКИРГИЗИЯАнтон АлихановНоватэкМинпромторгSiemens
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала