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Российские погружные насосы заменили японские на проекте "Арктик СПГ-2"
Российские погружные насосы заменили японские на проекте "Арктик СПГ-2" - 03.09.2026, ПРАЙМ
Российские погружные насосы заменили японские на проекте "Арктик СПГ-2"
Российские погружные герметичные насосы для производства сжиженного природного газа заменили японские на проекте "Арктик СПГ-2", заявил журналистам глава... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T17:18+0300
2026-09-03T17:18+0300
2026-09-03T17:18+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Российские погружные герметичные насосы для производства сжиженного природного газа заменили японские на проекте "Арктик СПГ-2", заявил журналистам глава Минпромторга Антон Алиханов на ВЭФ-2026.
"В сегменте СПГ-технологий отечественные погружные герметичные насосы заместили японское оборудование на "Арктик СПГ-2", - сказал Алиханов.
Также, по словам министра, освоено производство газовых компрессоров для Усть-Луги: теперь в этом сегменте Россия независима от продукции Siemens.
Он добавил, что в сегменте газотурбостроения российскими машиностроителями освоено производство и ряда газовых турбин. Также российские модули используются для строительства солнечных электростанций в дружественных странах, например, в Казахстане и Киргизии.
"В сфере ветроэнергетики "Росатом" последовательно развивает безредукторную технологию на постоянных редкоземельных магнитах, и сейчас для реализации новых проектов в ДФО начинает переход на новую технологическую платформу 4,5 МВт вместо прежних 2,5 МВт", - отметил Алиханов.
ООО "Проекты зеленой энергетики" осваивает ветроэлектрические установки мощностью более 6 МВт. Использование разных решений обеспечивает здоровую конкуренцию, технологическую состязательность внутри отрасли, заключил министр.
"Арктик СПГ-2" предусматривает строительство трех очередей производства СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. "Новатэк" владеет 60% в предприятии, по 10% принадлежат китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC. Еще 10% французская TotalEnergies в августе 2026 года передала структуре "Новатэка" - ООО "Нордлайн". Первый сжиженный газ на заводе был получен в декабре 2023 года.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, газ, усть-луга, казахстан, киргизия, антон алиханов, новатэк, минпромторг, siemens
РОССИЯ, Газ, Усть-Луга, КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ, Антон Алиханов, Новатэк, Минпромторг, Siemens
Российские погружные насосы заменили японские на проекте "Арктик СПГ-2"
Алиханов: российские погружные герметичные насосы заменили японские на "Арктик СПГ-2"
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Российские погружные герметичные насосы для производства сжиженного природного газа заменили японские на проекте "Арктик СПГ-2", заявил журналистам глава Минпромторга Антон Алиханов на ВЭФ-2026.
"В сегменте СПГ-технологий отечественные погружные герметичные насосы заместили японское оборудование на "Арктик СПГ-2", - сказал Алиханов.
Также, по словам министра, освоено производство газовых компрессоров для Усть-Луги: теперь в этом сегменте Россия независима от продукции Siemens.
Он добавил, что в сегменте газотурбостроения российскими машиностроителями освоено производство и ряда газовых турбин. Также российские модули используются для строительства солнечных электростанций в дружественных странах, например, в Казахстане и Киргизии.
"В сфере ветроэнергетики "Росатом" последовательно развивает безредукторную технологию на постоянных редкоземельных магнитах, и сейчас для реализации новых проектов в ДФО начинает переход на новую технологическую платформу 4,5 МВт вместо прежних 2,5 МВт", - отметил Алиханов.
ООО "Проекты зеленой энергетики" осваивает ветроэлектрические установки мощностью более 6 МВт. Использование разных решений обеспечивает здоровую конкуренцию, технологическую состязательность внутри отрасли, заключил министр.
"Арктик СПГ-2" предусматривает строительство трех очередей производства СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. "Новатэк" владеет 60% в предприятии, по 10% принадлежат китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC. Еще 10% французская TotalEnergies в августе 2026 года передала структуре "Новатэка" - ООО "Нордлайн". Первый сжиженный газ на заводе был получен в декабре 2023 года.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.