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Новак заявил о частичном снижении добычи нефти в России
Новак заявил о частичном снижении добычи нефти в России - 03.09.2026, ПРАЙМ
Новак заявил о частичном снижении добычи нефти в России
Наблюдается частичное снижение добычи нефти в России относительно планов, но это временное явление, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T09:13+0300
2026-09-03T09:13+0300
2026-09-03T09:13+0300
энергетика
нефть
россия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Наблюдается частичное снижение добычи нефти в России относительно планов, но это временное явление, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума вице-премьер РФ Александр Новак. "У нас частично наблюдается сейчас снижение объемов добычи по сравнению с прогнозными показателями. В том числе это связано с недозагрузкой нефтеперерабатывающих заводов из-за внеплановых ремонтов. Но это явление временное, и в принципе, по мере выхода заводов в работу и стабилизации ситуации, добыча будет увеличиваться", - сказал он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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нефть, россия, владивосток, александр новак, вэф
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, Владивосток, Александр Новак, ВЭФ
Новак заявил о частичном снижении добычи нефти в России
Новак назвал частичное снижение добычи нефти в России относительно планов временным
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Наблюдается частичное снижение добычи нефти в России относительно планов, но это временное явление, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума вице-премьер РФ Александр Новак.
"У нас частично наблюдается сейчас снижение объемов добычи по сравнению с прогнозными показателями. В том числе это связано с недозагрузкой нефтеперерабатывающих заводов из-за внеплановых ремонтов. Но это явление временное, и в принципе, по мере выхода заводов в работу и стабилизации ситуации, добыча будет увеличиваться", - сказал он.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.