https://1prime.ru/20260903/neft-872969273.html

Новак заявил о частичном снижении добычи нефти в России

Новак заявил о частичном снижении добычи нефти в России - 03.09.2026, ПРАЙМ

Новак заявил о частичном снижении добычи нефти в России

Наблюдается частичное снижение добычи нефти в России относительно планов, но это временное явление, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T09:13+0300

2026-09-03T09:13+0300

2026-09-03T09:13+0300

энергетика

нефть

россия

владивосток

александр новак

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872969273.jpg?1788416030

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Наблюдается частичное снижение добычи нефти в России относительно планов, но это временное явление, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума вице-премьер РФ Александр Новак. "У нас частично наблюдается сейчас снижение объемов добычи по сравнению с прогнозными показателями. В том числе это связано с недозагрузкой нефтеперерабатывающих заводов из-за внеплановых ремонтов. Но это явление временное, и в принципе, по мере выхода заводов в работу и стабилизации ситуации, добыча будет увеличиваться", - сказал он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, владивосток, александр новак, вэф