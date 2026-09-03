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Путин анонсировал запуск поставок арктической нефти - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Путин анонсировал запуск поставок арктической нефти
Путин анонсировал запуск поставок арктической нефти - 03.09.2026, ПРАЙМ
Путин анонсировал запуск поставок арктической нефти
Магистральный нефтепровод к новому терминалу бухты Север будут запущен в ближайшее время на "Восток Ойл", будет отгружена первая нефть, заявил президент России... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T09:42+0300
2026-09-03T10:41+0300
нефть
красноярский край
владивосток
владимир путин
восток ойл
вэф
энергетика
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Магистральный нефтепровод к новому терминалу бухты Север будут запущен в ближайшее время на "Восток Ойл", будет отгружена первая нефть, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума."Отмечу знаковое событие, которое состоится уже скоро, - на одном из наших крупнейших арктических проектов - "Восток Ойл" в Красноярском крае - будет запущен магистральный нефтепровод к новому терминалу бухты Север, а также будет отгружена первая нефть. Она отправится покупателям по нашим заполярным морским трассам", - сказал президент."Восток Ойл" - флагманский проект "Роснефти", расположенный на Таймыре. Он включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Ресурсная база проекта оценивается в 7 миллиардов тонн жидких углеводородов.По данным на июнь, в рамках проекта велось активное строительство инфраструктуры: нефтяного терминала "Порт Бухта Север", нефтеперекачивающих станций, приемосдаточного пункта с резервуарным парком, нефтепровода.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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нефть, красноярский край, владивосток, владимир путин, восток ойл, вэф
Нефть, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Владивосток, Владимир Путин, Восток Ойл, ВЭФ, Энергетика
09:42 03.09.2026 (обновлено: 10:41 03.09.2026)
 
Путин анонсировал запуск поставок арктической нефти

Путин: скоро на "Восток Ойл" будет запущен магистральный нефтепровод к новому терминалу

© РИА Новости . Иван Секретарев | Перейти в медиабанкВЭФ-2026. Пленарное заседание
ВЭФ-2026. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости . Иван Секретарев
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Магистральный нефтепровод к новому терминалу бухты Север будут запущен в ближайшее время на "Восток Ойл", будет отгружена первая нефть, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
"Отмечу знаковое событие, которое состоится уже скоро, - на одном из наших крупнейших арктических проектов - "Восток Ойл" в Красноярском крае - будет запущен магистральный нефтепровод к новому терминалу бухты Север, а также будет отгружена первая нефть. Она отправится покупателям по нашим заполярным морским трассам", - сказал президент.
"Восток Ойл" - флагманский проект "Роснефти", расположенный на Таймыре. Он включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Ресурсная база проекта оценивается в 7 миллиардов тонн жидких углеводородов.
По данным на июнь, в рамках проекта велось активное строительство инфраструктуры: нефтяного терминала "Порт Бухта Север", нефтеперекачивающих станций, приемосдаточного пункта с резервуарным парком, нефтепровода.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ЭнергетикаНефтьКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙВладивостокВладимир ПутинВосток ОйлВЭФ
 
 
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