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Путин анонсировал запуск поставок арктической нефти

Путин анонсировал запуск поставок арктической нефти - 03.09.2026, ПРАЙМ

Путин анонсировал запуск поставок арктической нефти

Магистральный нефтепровод к новому терминалу бухты Север будут запущен в ближайшее время на "Восток Ойл", будет отгружена первая нефть, заявил президент России... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T09:42+0300

2026-09-03T09:42+0300

2026-09-03T10:41+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Магистральный нефтепровод к новому терминалу бухты Север будут запущен в ближайшее время на "Восток Ойл", будет отгружена первая нефть, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума."Отмечу знаковое событие, которое состоится уже скоро, - на одном из наших крупнейших арктических проектов - "Восток Ойл" в Красноярском крае - будет запущен магистральный нефтепровод к новому терминалу бухты Север, а также будет отгружена первая нефть. Она отправится покупателям по нашим заполярным морским трассам", - сказал президент."Восток Ойл" - флагманский проект "Роснефти", расположенный на Таймыре. Он включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Ресурсная база проекта оценивается в 7 миллиардов тонн жидких углеводородов.По данным на июнь, в рамках проекта велось активное строительство инфраструктуры: нефтяного терминала "Порт Бухта Север", нефтеперекачивающих станций, приемосдаточного пункта с резервуарным парком, нефтепровода.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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нефть, красноярский край, владивосток, владимир путин, восток ойл, вэф