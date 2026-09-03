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"Газпром нефть" зарегистрировала проект по производству биотоплива

"Газпром нефть" зарегистрировала проект по производству биотоплива - 03.09.2026, ПРАЙМ

"Газпром нефть" зарегистрировала проект по производству биотоплива

"Газпром нефть" зарегистрировала климатический проект по производству биотоплива из переработанного фритюрного масла, сообщил журналистам глава компании... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T17:17+0300

2026-09-03T17:17+0300

2026-09-03T17:17+0300

нефть

владивосток

александр дюков

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вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Газпром нефть" зарегистрировала климатический проект по производству биотоплива из переработанного фритюрного масла, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах Восточного экономического форума. "Газпром нефть" зарегистрировала в национальном Реестре углеродных единиц топливный климатический проект. В рамках этого проекта компания производит экологичное биотопливо из переработанного фритюрного масла и использует его на морском транспорте", - сказал Дюков. Он добавил, что выпуск биотоплива позволит компании произвести более 1 миллиона углеродных единиц и реализовать их на профильном рынке. Углеродные единицы - это способ измерения и отслеживания выбросов парниковых газов. Одна углеродная единица - это объем парниковых газов, эквивалентный одной тонне углекислого газа (CO2). Углеродные единицы, полученные при реализации климатических проектов и верифицированные специальной организацией, могут быть проданы другим лицам или использованы для компенсации собственных выбросов компании. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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