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"Газпром нефть" увеличила поставки авиакеросина в регионы Крайнего Севера - 03.09.2026, ПРАЙМ
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"Газпром нефть" увеличила поставки авиакеросина в регионы Крайнего Севера
"Газпром нефть" увеличила поставки авиакеросина в регионы Крайнего Севера - 03.09.2026, ПРАЙМ
"Газпром нефть" увеличила поставки авиакеросина в регионы Крайнего Севера
"Газпром нефть" в полном объеме выполняет свои обязательства по обеспечению топливом регионов Крайнего Севера в рамках северного завоза, в том числе увеличила... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T17:17+0300
2026-09-03T17:17+0300
нефть
владивосток
дальний восток
остров русский
александр дюков
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газпром нефть
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Газпром нефть" в полном объеме выполняет свои обязательства по обеспечению топливом регионов Крайнего Севера в рамках северного завоза, в том числе увеличила поставки авиакеросина, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах Восточного экономического форума. Северный завоз - комплекс ежегодных мероприятий по обеспечению территорий Крайнего Севера основными жизненно важными товарами (прежде всего, продовольствием и нефтепродуктами) в преддверии зимы. "Газпром нефть" в полном объеме выполняет задачу по обеспечению северного завоза. Основу поставок составляет зимнее и арктическое дизельное топливо, бензин. В том числе увеличены поставки авиационного топлива для обеспечения стабильных и безопасных авиаперевозок в регионах", - сказал Дюков. Компания также наращивает поставки битумных материалов в регионы Дальнего Востока – для обслуживания инфраструктурных объектов, дорожной сети, взлетно-посадочных полос. "С применением наших битумов в прошлом году было обновлено дорожное полотно вантового моста на остров Русский, хорошо знакомого всем участникам ВЭФ. Битумы "Газпром нефти" применяются в аэропортах Владивостока и Хабаровска, на трассах "Амур", "Лена", "Вилюй" и на многих других крупных инфраструктурных объектах Дальнего Востока", - отметил Дюков. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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нефть, владивосток, дальний восток, остров русский, александр дюков, газпром, газпром нефть, вэф
Нефть, Владивосток, Дальний Восток, Остров Русский, Александр Дюков, Газпром, Газпром нефть, ВЭФ
17:17 03.09.2026
 
"Газпром нефть" увеличила поставки авиакеросина в регионы Крайнего Севера

Дюков: "Газпром нефть" в полном объеме обеспечивает топливом регионы Крайнего Севера

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Газпром нефть" в полном объеме выполняет свои обязательства по обеспечению топливом регионов Крайнего Севера в рамках северного завоза, в том числе увеличила поставки авиакеросина, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах Восточного экономического форума.
Северный завоз - комплекс ежегодных мероприятий по обеспечению территорий Крайнего Севера основными жизненно важными товарами (прежде всего, продовольствием и нефтепродуктами) в преддверии зимы.
"Газпром нефть" в полном объеме выполняет задачу по обеспечению северного завоза. Основу поставок составляет зимнее и арктическое дизельное топливо, бензин. В том числе увеличены поставки авиационного топлива для обеспечения стабильных и безопасных авиаперевозок в регионах", - сказал Дюков.
Компания также наращивает поставки битумных материалов в регионы Дальнего Востока – для обслуживания инфраструктурных объектов, дорожной сети, взлетно-посадочных полос.
"С применением наших битумов в прошлом году было обновлено дорожное полотно вантового моста на остров Русский, хорошо знакомого всем участникам ВЭФ. Битумы "Газпром нефти" применяются в аэропортах Владивостока и Хабаровска, на трассах "Амур", "Лена", "Вилюй" и на многих других крупных инфраструктурных объектах Дальнего Востока", - отметил Дюков.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
НефтьВладивостокДальний ВостокОстров РусскийАлександр ДюковГазпромГазпром нефтьВЭФ
 
 
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