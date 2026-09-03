https://1prime.ru/20260903/neftyaniki-872983861.html

Нефтяники в августе получили 197,3 миллиарда рублей из бюджета

Нефтяники в августе получили 197,3 миллиарда рублей из бюджета - 03.09.2026, ПРАЙМ

Нефтяники в августе получили 197,3 миллиарда рублей из бюджета

Нефтяные компании в августе за июль получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 197,3 миллиарда рублей по сравнению с 113 | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T12:13+0300

2026-09-03T12:13+0300

2026-09-03T12:13+0300

экономика

нефть

минфин рф

бюджет

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872983861.jpg?1788426809

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Нефтяные компании в августе за июль получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 197,3 миллиарда рублей по сравнению с 113 миллиардами в июле, свидетельствуют данные Минфина РФ. Соответствующие выплаты за весь прошлый год составили 881,8 миллиарда рублей, сократившись по сравнению с 2024 годом более чем вдвое.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, минфин рф, бюджет