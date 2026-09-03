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Нефтяники в августе получили 197,3 миллиарда рублей из бюджета - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Нефтяники в августе получили 197,3 миллиарда рублей из бюджета
Нефтяники в августе получили 197,3 миллиарда рублей из бюджета - 03.09.2026, ПРАЙМ
Нефтяники в августе получили 197,3 миллиарда рублей из бюджета
Нефтяные компании в августе за июль получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 197,3 миллиарда рублей по сравнению с 113 | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T12:13+0300
2026-09-03T12:13+0300
экономика
нефть
минфин рф
бюджет
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Нефтяные компании в августе за июль получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 197,3 миллиарда рублей по сравнению с 113 миллиардами в июле, свидетельствуют данные Минфина РФ. Соответствующие выплаты за весь прошлый год составили 881,8 миллиарда рублей, сократившись по сравнению с 2024 годом более чем вдвое.
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нефть, минфин рф, бюджет
Экономика, Нефть, Минфин РФ, бюджет
12:13 03.09.2026
 
Нефтяники в августе получили 197,3 миллиарда рублей из бюджета

Нефтяники в августе получили 197,3 миллиарда рублей из бюджета по топливному демпферу

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Нефтяные компании в августе за июль получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 197,3 миллиарда рублей по сравнению с 113 миллиардами в июле, свидетельствуют данные Минфина РФ.
Соответствующие выплаты за весь прошлый год составили 881,8 миллиарда рублей, сократившись по сравнению с 2024 годом более чем вдвое.
 
ЭкономикаНефтьМинфин РФбюджет
 
 
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