https://1prime.ru/20260903/nigerija-873007214.html
Нигерия может удвоить инвестиции в энергетику за пять лет
Нигерия может удвоить инвестиции в энергетику за пять лет - 03.09.2026, ПРАЙМ
Нигерия может удвоить инвестиции в энергетику за пять лет
Нигерия может удвоить инвестиции в свой энергетический сектор в течение пяти лет после вступления в Международное энергетическое агентство (МЭА), заявил в... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T19:10+0300
2026-09-03T19:10+0300
2026-09-03T19:10+0300
нефть
нигерия
ормузский пролив
европа
фатих бироль
мэа
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873007214.jpg?1788451819
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Нигерия может удвоить инвестиции в свой энергетический сектор в течение пяти лет после вступления в Международное энергетическое агентство (МЭА), заявил в четверг агентству Рейтер глава организации Фатих Бироль.
"Моя цель - за очень короткий период времени, за пять лет, как минимум, удвоить объем инвестиций в энергетику, которые Нигерия получает сегодня", - приводит Рейтер заявление Бироля, которое он сделал во время визита в столицу Нигерии Абуджу.
Нигерия стала ассоциированным членом МЭА в июле после того как страны-члены агентства единогласно одобрили ее заявку.
Ожидается, что МЭА и Нигерия подпишут в Абудже совместную рабочую программу, определяющую направления сотрудничества в таких сферах, как природный газ, электрификация, энергоэффективность и развитие систем сбора данных об энергетике.
Бироль, пишет агентство, охарактеризовал Нигерию как надежного поставщика энергоресурсов. Глава МЭА отметил, что экспорт сырья с нигерийского нефтеперерабатывающего завода Dangote (с выработкой около 700 тысяч баррелей нефти в сутки) помог в последние месяцы смягчить напряженность с поставками топлива в Европу на фоне ситуации в Ормузском проливе.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
нигерия
ормузский пролив
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, нигерия, ормузский пролив, европа, фатих бироль, мэа
Нефть, Нигерия, Ормузский пролив, ЕВРОПА, Фатих Бироль, МЭА
Нигерия может удвоить инвестиции в энергетику за пять лет
Глава МЭА Бироль: Нигерия может удвоить инвестиции в свой энергетический сектор
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Нигерия может удвоить инвестиции в свой энергетический сектор в течение пяти лет после вступления в Международное энергетическое агентство (МЭА), заявил в четверг агентству Рейтер глава организации Фатих Бироль.
"Моя цель - за очень короткий период времени, за пять лет, как минимум, удвоить объем инвестиций в энергетику, которые Нигерия получает сегодня", - приводит Рейтер заявление Бироля, которое он сделал во время визита в столицу Нигерии Абуджу.
Нигерия стала ассоциированным членом МЭА в июле после того как страны-члены агентства единогласно одобрили ее заявку.
Ожидается, что МЭА и Нигерия подпишут в Абудже совместную рабочую программу, определяющую направления сотрудничества в таких сферах, как природный газ, электрификация, энергоэффективность и развитие систем сбора данных об энергетике.
Бироль, пишет агентство, охарактеризовал Нигерию как надежного поставщика энергоресурсов. Глава МЭА отметил, что экспорт сырья с нигерийского нефтеперерабатывающего завода Dangote (с выработкой около 700 тысяч баррелей нефти в сутки) помог в последние месяцы смягчить напряженность с поставками топлива в Европу на фоне ситуации в Ормузском проливе.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.