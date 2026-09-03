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Нигерия может удвоить инвестиции в энергетику за пять лет - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Нигерия может удвоить инвестиции в энергетику за пять лет
Нигерия может удвоить инвестиции в энергетику за пять лет - 03.09.2026, ПРАЙМ
Нигерия может удвоить инвестиции в энергетику за пять лет
Нигерия может удвоить инвестиции в свой энергетический сектор в течение пяти лет после вступления в Международное энергетическое агентство (МЭА), заявил в... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T19:10+0300
2026-09-03T19:10+0300
нефть
нигерия
ормузский пролив
европа
фатих бироль
мэа
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Нигерия может удвоить инвестиции в свой энергетический сектор в течение пяти лет после вступления в Международное энергетическое агентство (МЭА), заявил в четверг агентству Рейтер глава организации Фатих Бироль. "Моя цель - за очень короткий период времени, за пять лет, как минимум, удвоить объем инвестиций в энергетику, которые Нигерия получает сегодня", - приводит Рейтер заявление Бироля, которое он сделал во время визита в столицу Нигерии Абуджу. Нигерия стала ассоциированным членом МЭА в июле после того как страны-члены агентства единогласно одобрили ее заявку. Ожидается, что МЭА и Нигерия подпишут в Абудже совместную рабочую программу, определяющую направления сотрудничества в таких сферах, как природный газ, электрификация, энергоэффективность и развитие систем сбора данных об энергетике. Бироль, пишет агентство, охарактеризовал Нигерию как надежного поставщика энергоресурсов. Глава МЭА отметил, что экспорт сырья с нигерийского нефтеперерабатывающего завода Dangote (с выработкой около 700 тысяч баррелей нефти в сутки) помог в последние месяцы смягчить напряженность с поставками топлива в Европу на фоне ситуации в Ормузском проливе. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
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нефть, нигерия, ормузский пролив, европа, фатих бироль, мэа
Нефть, Нигерия, Ормузский пролив, ЕВРОПА, Фатих Бироль, МЭА
19:10 03.09.2026
 
Нигерия может удвоить инвестиции в энергетику за пять лет

Глава МЭА Бироль: Нигерия может удвоить инвестиции в свой энергетический сектор

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Нигерия может удвоить инвестиции в свой энергетический сектор в течение пяти лет после вступления в Международное энергетическое агентство (МЭА), заявил в четверг агентству Рейтер глава организации Фатих Бироль.
"Моя цель - за очень короткий период времени, за пять лет, как минимум, удвоить объем инвестиций в энергетику, которые Нигерия получает сегодня", - приводит Рейтер заявление Бироля, которое он сделал во время визита в столицу Нигерии Абуджу.
Нигерия стала ассоциированным членом МЭА в июле после того как страны-члены агентства единогласно одобрили ее заявку.
Ожидается, что МЭА и Нигерия подпишут в Абудже совместную рабочую программу, определяющую направления сотрудничества в таких сферах, как природный газ, электрификация, энергоэффективность и развитие систем сбора данных об энергетике.
Бироль, пишет агентство, охарактеризовал Нигерию как надежного поставщика энергоресурсов. Глава МЭА отметил, что экспорт сырья с нигерийского нефтеперерабатывающего завода Dangote (с выработкой около 700 тысяч баррелей нефти в сутки) помог в последние месяцы смягчить напряженность с поставками топлива в Европу на фоне ситуации в Ормузском проливе.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
 
НефтьНигерияОрмузский проливЕВРОПАФатих БирольМЭА
 
 
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