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Норвегия не является стороной дела "Профессор Молчанов"

Норвегия не является стороной дела "Профессор Молчанов" - 03.09.2026, ПРАЙМ

Норвегия не является стороной дела "Профессор Молчанов"

Норвегия не является "стороной дела" в вопросе арестованного в стране российского судна "Профессор Молчанов", утверждает представитель норвежского министерства... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T13:01+0300

2026-09-03T13:01+0300

2026-09-03T13:01+0300

нефть

россия

норвегия

нафтогаз украины

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Норвегия не является "стороной дела" в вопросе арестованного в стране российского судна "Профессор Молчанов", утверждает представитель норвежского министерства юстиции Франк Линюм. "Это дело между "Нафтогазом" и Россией. Норвегия не является стороной в этом деле", - приводит слова представителя минюста телеканал NRK. Норвежские власти в среду наложили арест на российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" по ордеру суда, выданному по заявлению украинской компании "Нафтогаз". Судно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене.

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нефть, россия, норвегия, нафтогаз украины