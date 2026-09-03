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Норвегия не является стороной дела "Профессор Молчанов"
Норвегия не является стороной дела "Профессор Молчанов" - 03.09.2026, ПРАЙМ
Норвегия не является стороной дела "Профессор Молчанов"
Норвегия не является "стороной дела" в вопросе арестованного в стране российского судна "Профессор Молчанов", утверждает представитель норвежского министерства... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T13:01+0300
2026-09-03T13:01+0300
2026-09-03T13:01+0300
нефть
россия
норвегия
нафтогаз украины
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Норвегия не является "стороной дела" в вопросе арестованного в стране российского судна "Профессор Молчанов", утверждает представитель норвежского министерства юстиции Франк Линюм.
"Это дело между "Нафтогазом" и Россией. Норвегия не является стороной в этом деле", - приводит слова представителя минюста телеканал NRK.
Норвежские власти в среду наложили арест на российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" по ордеру суда, выданному по заявлению украинской компании "Нафтогаз". Судно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене.
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нефть, россия, норвегия, нафтогаз украины
Нефть, РОССИЯ, НОРВЕГИЯ, Нафтогаз Украины
Норвегия не является стороной дела "Профессор Молчанов"
Норвегия не является стороной в деле "Профессор Молчанов"
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Норвегия не является "стороной дела" в вопросе арестованного в стране российского судна "Профессор Молчанов", утверждает представитель норвежского министерства юстиции Франк Линюм.
"Это дело между "Нафтогазом" и Россией. Норвегия не является стороной в этом деле", - приводит слова представителя минюста телеканал NRK.
Норвежские власти в среду наложили арест на российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" по ордеру суда, выданному по заявлению украинской компании "Нафтогаз". Судно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене.