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Новак назвал экспорт нефти из России стабильным
Новак назвал экспорт нефти из России стабильным - 03.09.2026, ПРАЙМ
Новак назвал экспорт нефти из России стабильным
Экспорт нефти из России стабильный, максимально использующий существующие мощности, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Восточного... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T09:12+0300
2026-09-03T09:12+0300
2026-09-03T09:12+0300
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владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Экспорт нефти из России стабильный, максимально использующий существующие мощности, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума. "Экспорт стабильный, и максимально используются все мощности нашей экспортной инфраструктуры, которая, в том числе, за последние несколько лет была расширена в том направлении, особенно морского транспорта. Ну и трубопроводного тоже, это касается Козьмино, в первую очередь", - сказал он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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нефть, россия, козьмино, владивосток, александр новак, вэф
Нефть, РОССИЯ, козьмино, Владивосток, Александр Новак, ВЭФ
Новак назвал экспорт нефти из России стабильным
Новак: экспорт нефти из России стабильный, максимально использующий имеющие мощности
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Экспорт нефти из России стабильный, максимально использующий существующие мощности, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума.
"Экспорт стабильный, и максимально используются все мощности нашей экспортной инфраструктуры, которая, в том числе, за последние несколько лет была расширена в том направлении, особенно морского транспорта. Ну и трубопроводного тоже, это касается Козьмино, в первую очередь", - сказал он.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.