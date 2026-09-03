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Новак ответил на вопрос о снижении цены нефти в бюджетном правиле

Новак ответил на вопрос о снижении цены нефти в бюджетном правиле - 03.09.2026, ПРАЙМ

Новак ответил на вопрос о снижении цены нефти в бюджетном правиле

Власти РФ обсуждают вариант цены отсечения по нефти в бюджетном правиле в 50 долларов за баррель, более точно будет объявлено после рассмотрения всех... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T09:32+0300

2026-09-03T09:32+0300

2026-09-03T09:32+0300

нефть

россия

владивосток

александр новак

вэф

бюджет

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Власти РФ обсуждают вариант цены отсечения по нефти в бюджетном правиле в 50 долларов за баррель, более точно будет объявлено после рассмотрения всех предложенных вариантов, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. "Такая цифра обсуждается", - сказал он в кулуарах ВЭФ, отвечая на вопрос, обсуждается ли снижение цены в бюджетном правиле до 50 долларов за баррель. "Более точно, естественно, мы скажем после того, как все цифры, предложенные и рассмотренные федеральными органами исполнительной власти, будут одобрены на заседании правительства. Но стратегически, да, мы цену отсечения планируем снижать для того, чтобы обеспечивать более стабильный бюджет, его наполняемость, пополнение Фонда национального благосостояния. Это снижает риски волатильности цен на мировых рынках. Поэтому это с точки зрения планирования - абсолютно правильный трек", - добавил Новак. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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нефть, россия, владивосток, александр новак, вэф, бюджет