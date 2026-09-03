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Россия продолжит защищать НПЗ от атак, заявил Путин
Россия продолжит защищать НПЗ от атак, заявил Путин - 03.09.2026, ПРАЙМ
Россия продолжит защищать НПЗ от атак, заявил Путин
Защита нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) от атак пригодится и на будущее, Россия будет и дальше это делать, заявил российский президент Владимир Путин. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T12:18+0300
2026-09-03T12:18+0300
2026-09-03T12:18+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Защита нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) от атак пригодится и на будущее, Россия будет и дальше это делать, заявил российский президент Владимир Путин. "Мы будем дальше это делать. Это на будущее пригодится. Это всегда создает определенные условия и гарантии безопасности", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Он добавил, что российские компании укрепляют системы безопасности и результаты уже есть.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Нефть, РОССИЯ, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ, НПЗ
Россия продолжит защищать НПЗ от атак, заявил Путин
Путин: Россия продолжит защищать свои НПЗ от атак