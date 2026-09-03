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Россия продолжит защищать НПЗ от атак, заявил Путин

Россия продолжит защищать НПЗ от атак, заявил Путин - 03.09.2026, ПРАЙМ

Россия продолжит защищать НПЗ от атак, заявил Путин

Защита нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) от атак пригодится и на будущее, Россия будет и дальше это делать, заявил российский президент Владимир Путин. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T12:18+0300

2026-09-03T12:18+0300

2026-09-03T12:18+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Защита нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) от атак пригодится и на будущее, Россия будет и дальше это делать, заявил российский президент Владимир Путин. "Мы будем дальше это делать. Это на будущее пригодится. Это всегда создает определенные условия и гарантии безопасности", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Он добавил, что российские компании укрепляют системы безопасности и результаты уже есть.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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нефть, россия, владивосток, владимир путин, вэф, нпз