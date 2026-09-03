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Путин рассказал о восстановлении работы находящихся в ремонте НПЗ

Путин рассказал о восстановлении работы находящихся в ремонте НПЗ - 03.09.2026, ПРАЙМ

Путин рассказал о восстановлении работы находящихся в ремонте НПЗ

Примерно 10% российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которые сейчас находятся в процессе ремонта, восстановят в самое ближайшее время, сказал президент... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T12:33+0300

2026-09-03T12:33+0300

2026-09-03T12:33+0300

нефть

владивосток

владимир путин

нпз

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Примерно 10% российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которые сейчас находятся в процессе ремонта, восстановят в самое ближайшее время, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума. "Ремонтные работы (на НПЗ - ред.) проводятся, вчера министр энергетики доложил, что где-то процентов 10 осталось в целом провести ремонтных работ, на 10% предприятий... Ремонты идут достаточно быстрыми темпами, думаю, оставшиеся 10% мы восстановим в самое ближайшее время", - сказал президент. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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нефть, владивосток, владимир путин, нпз, вэф