https://1prime.ru/20260903/npz-872984912.html
Путин рассказал о восстановлении работы находящихся в ремонте НПЗ
Путин рассказал о восстановлении работы находящихся в ремонте НПЗ - 03.09.2026, ПРАЙМ
Путин рассказал о восстановлении работы находящихся в ремонте НПЗ
Примерно 10% российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которые сейчас находятся в процессе ремонта, восстановят в самое ближайшее время, сказал президент... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T12:33+0300
2026-09-03T12:33+0300
2026-09-03T12:33+0300
нефть
владивосток
владимир путин
нпз
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872984912.jpg?1788428007
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Примерно 10% российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которые сейчас находятся в процессе ремонта, восстановят в самое ближайшее время, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума. "Ремонтные работы (на НПЗ - ред.) проводятся, вчера министр энергетики доложил, что где-то процентов 10 осталось в целом провести ремонтных работ, на 10% предприятий... Ремонты идут достаточно быстрыми темпами, думаю, оставшиеся 10% мы восстановим в самое ближайшее время", - сказал президент. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, владивосток, владимир путин, нпз, вэф
Нефть, Владивосток, Владимир Путин, НПЗ, ВЭФ
Путин рассказал о восстановлении работы находящихся в ремонте НПЗ
Путин: оставшиеся в ремонте 10% российских НПЗ восстановят в ближайшее время