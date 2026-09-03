https://1prime.ru/20260903/oteli-872982216.html

АТОР: отели Геленджика снижают цены на проживание в сентябре

АТОР: отели Геленджика снижают цены на проживание в сентябре - 03.09.2026, ПРАЙМ

АТОР: отели Геленджика снижают цены на проживание в сентябре

Некоторые отели Геленджика предоставляют скидки от 10% до 30% на проживание в сентябре, при этом к началу октября цены могут быть ниже на 40-50% по сравнению с... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T11:51+0300

2026-09-03T11:51+0300

2026-09-03T11:51+0300

бизнес

туризм

геленджик

атор

fun&sun

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872982216.jpg?1788425487

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Некоторые отели Геленджика предоставляют скидки от 10% до 30% на проживание в сентябре, при этом к началу октября цены могут быть ниже на 40-50% по сравнению с летними месяцами, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Некоторые отели Геленджика уже снизили цены на сентябрь на 10–30%. К концу месяца – началу октября разница с летними пиками может доходить до 40–50%", - говорится в сообщении. В туроператоре Fun&Sun рассказали, что загрузка популярных объектов на сентябрь оценивается примерно в 75%, что соответствует обычному уровню для этого времени года. В ассоциации добавили, что стоимость заезда на двоих на семь ночей с завтраками без учета дороги в середине сентября в трехзвездочном отеле варьируется от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, в четрыхзвездочном - 40-70 тысяч, а в пятизвездочном - 120-230 тысяч рублей.

геленджик

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, геленджик, атор, fun&sun