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АТОР: отели Геленджика снижают цены на проживание в сентябре
АТОР: отели Геленджика снижают цены на проживание в сентябре - 03.09.2026, ПРАЙМ
АТОР: отели Геленджика снижают цены на проживание в сентябре
Некоторые отели Геленджика предоставляют скидки от 10% до 30% на проживание в сентябре, при этом к началу октября цены могут быть ниже на 40-50% по сравнению с... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T11:51+0300
2026-09-03T11:51+0300
2026-09-03T11:51+0300
бизнес
туризм
геленджик
атор
fun&sun
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Некоторые отели Геленджика предоставляют скидки от 10% до 30% на проживание в сентябре, при этом к началу октября цены могут быть ниже на 40-50% по сравнению с летними месяцами, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Некоторые отели Геленджика уже снизили цены на сентябрь на 10–30%. К концу месяца – началу октября разница с летними пиками может доходить до 40–50%", - говорится в сообщении.
В туроператоре Fun&Sun рассказали, что загрузка популярных объектов на сентябрь оценивается примерно в 75%, что соответствует обычному уровню для этого времени года.
В ассоциации добавили, что стоимость заезда на двоих на семь ночей с завтраками без учета дороги в середине сентября в трехзвездочном отеле варьируется от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, в четрыхзвездочном - 40-70 тысяч, а в пятизвездочном - 120-230 тысяч рублей.
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бизнес, туризм, геленджик, атор, fun&sun
Бизнес, Туризм, Геленджик, АТОР, Fun&Sun
АТОР: отели Геленджика снижают цены на проживание в сентябре
АТОР: некоторые отели Геленджика предоставляют скидки на проживание в сентябре
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Некоторые отели Геленджика предоставляют скидки от 10% до 30% на проживание в сентябре, при этом к началу октября цены могут быть ниже на 40-50% по сравнению с летними месяцами, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Некоторые отели Геленджика уже снизили цены на сентябрь на 10–30%. К концу месяца – началу октября разница с летними пиками может доходить до 40–50%", - говорится в сообщении.
В туроператоре Fun&Sun рассказали, что загрузка популярных объектов на сентябрь оценивается примерно в 75%, что соответствует обычному уровню для этого времени года.
В ассоциации добавили, что стоимость заезда на двоих на семь ночей с завтраками без учета дороги в середине сентября в трехзвездочном отеле варьируется от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, в четрыхзвездочном - 40-70 тысяч, а в пятизвездочном - 120-230 тысяч рублей.