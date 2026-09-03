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Вице-премьер Оверчук заявил, что объемы торговли ЕАЭС с Ираном не снижаются

Вице-премьер Оверчук заявил, что объемы торговли ЕАЭС с Ираном не снижаются - 03.09.2026, ПРАЙМ

Вице-премьер Оверчук заявил, что объемы торговли ЕАЭС с Ираном не снижаются

Объемы торговли Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Ираном не снижаются благодаря заключенному соглашению о зоне свободной торговки, несмотря на... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T07:29+0300

2026-09-03T07:29+0300

2026-09-03T07:29+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Объемы торговли Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Ираном не снижаются благодаря заключенному соглашению о зоне свободной торговки, несмотря на нестабильную ситуацию вокруг этой страны, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. Соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС было подписано в Санкт-Петербурге 25 декабря 2023 года и вступило в силу 15 мая 2025 года. Его цель состоит в либерализации и упрощении торговли путем снижения или устранения тарифных и нетарифных барьеров, поддержки экономического и торгового взаимодействия. "Нашей большой победой является то, что в прошлом году вступило в действие соглашение (о зоне свободной торговли с ЕАЭС, - ред.) с Исламской республикой Иран. И (транспортный коридор - ред.) "Север-Юг" мы как раз подтягиваем туда. И это соглашение, даже несмотря на то что сегодня происходит в Иране и вокруг него, нам позволяет не снижать объемы торговли. То есть на фоне того все, что происходит, мы не видим снижения объемов торговли с Ираном. Это очень важно", - заявил Оверчук, выступая на сессии "ЕАЭС-ШОС" на Восточном экономическом форуме. В то же время ситуация вокруг Ирана влияет на проект строительства железной дороги до Пакистана, признал Оверчук. Соглашение о ЗСТ между Ираном и ЕАЭС было подписано в Санкт-Петербурге 25 декабря 2023 года и вступило в силу 15 мая 2025 года. Его цель состоит в либерализации и упрощении торговли путем снижения или устранения тарифных и нетарифных барьеров, поддержки экономического и торгового взаимодействия. Президент США Дональд Трамп ранее объявил о начале экономической операции против Ирана. Он назвал такую операцию "изоляцией беспрецедентного масштаба" и призвал союзников присоединиться к Вашингтону. Телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщал, что США переходят к стратегии постепенного экономического "удушения" Ирана вместо прежнего курса на военную операцию, начавшуюся в конце февраля 2026 года. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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мировая экономика, россия, иран, санкт-петербург, сша, алексей оверчук, дональд трамп, еаэс, шос, cnn