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Президент Индонезии призвал ускорить ратификацию соглашения с ЕАЭС

Президент Индонезии призвал ускорить ратификацию соглашения с ЕАЭС - 03.09.2026, ПРАЙМ

Президент Индонезии призвал ускорить ратификацию соглашения с ЕАЭС

Президент Индонезии Прабово Субианто призвал ускорить ратификацию соглашения о свободной торговле с ЕАЭС, назвав его важным элементом развития торговли по линии | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T10:28+0300

2026-09-03T10:28+0300

2026-09-03T10:30+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Президент Индонезии Прабово Субианто призвал ускорить ратификацию соглашения о свободной торговле с ЕАЭС, назвав его важным элементом развития торговли по линии Юг-Юг. "Индонезия хочет, чтобы это соглашение работало, чтобы оно вступило в силу как можно скорее, как только это позволит процесс ратификации. Я призываю все страны-члены (ЕАЭС - ред.) завершить внутренние процедуры как можно скорее, так чтобы мы могли воспользоваться положениями этого соглашения как можно скорее", - заявил Субианто на пленарном заседании Восточного экономического форума. По словам президента Индонезии, соглашение открывает рынки для индонезийских и европейских производителей и "служит элементом архитектуры торговли по линии Юг-Юг". Оно предусматривает снижение пошлин более чем на 11 тысяч товарных позиций. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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мировая экономика, россия, индонезия, владивосток, прабово субианто, еаэс, вэф