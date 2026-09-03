Давление на рубль ослабевает

Эксперт Проценко: рубль получит поддержку от снижения покупок валюты Минфином
При этом рассчитывать на резкое и устойчивое укрепление рубля только за счет этого фактора не стоит. Речь, скорее, идет об ослаблении давления на национальную валюту и создании условий для ее большей стабильности.
До конца текущей недели по доллару ожидаем смещения валютного диапазона в область 83-89,5 рубля. Евро будет торговаться в рамках 96-103 рублей и скорее всего впервые за много месяцев преодолеет отметку в 100 рублей. По юаню ожидаем диапазон в 12,3-13,2 рубля.
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