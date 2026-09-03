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Давление на рубль ослабевает - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Давление на рубль ослабевает
Давление на рубль ослабевает - 03.09.2026, ПРАЙМ
Давление на рубль ослабевает
Снижение объема покупок валюты Минфином может оказать поддержку рублю. На фоне более слабых нефтегазовых доходов новые параметры бюджетного правила позволят... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T16:55+0300
2026-09-03T17:02+0300
рынок
минфин
рубль
торги
нефть
газ
валюта
доллар
мнения аналитиков
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Снижение объема покупок валюты Минфином может оказать поддержку рублю. На фоне более слабых нефтегазовых доходов новые параметры бюджетного правила позволят заметно сократить дополнительный спрос на иностранную валюту со стороны государства. Это снизит давление на рубль и будет способствовать более сбалансированному соотношению спроса и предложения на валютном рынке.При этом рассчитывать на резкое и устойчивое укрепление рубля только за счет этого фактора не стоит. Речь, скорее, идет об ослаблении давления на национальную валюту и создании условий для ее большей стабильности.До конца текущей недели по доллару ожидаем смещения валютного диапазона в область 83-89,5 рубля. Евро будет торговаться в рамках 96-103 рублей и скорее всего впервые за много месяцев преодолеет отметку в 100 рублей. По юаню ожидаем диапазон в 12,3-13,2 рубля.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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Гузель Проценко
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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рынок, минфин, рубль, торги, нефть, газ, валюта, доллар, мнения аналитиков
Рынок, Минфин, рубль, Торги, Нефть, Газ, валюта, доллар, Мнения аналитиков
16:55 03.09.2026 (обновлено: 17:02 03.09.2026)
 
Давление на рубль ослабевает

Эксперт Проценко: рубль получит поддержку от снижения покупок валюты Минфином

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Генеральный директор Альфа-Форекс Гузель Проценко
Гузель Проценко
генеральный директор "Альфа-Форекс"
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Снижение объема покупок валюты Минфином может оказать поддержку рублю. На фоне более слабых нефтегазовых доходов новые параметры бюджетного правила позволят заметно сократить дополнительный спрос на иностранную валюту со стороны государства. Это снизит давление на рубль и будет способствовать более сбалансированному соотношению спроса и предложения на валютном рынке.

При этом рассчитывать на резкое и устойчивое укрепление рубля только за счет этого фактора не стоит. Речь, скорее, идет об ослаблении давления на национальную валюту и создании условий для ее большей стабильности.

До конца текущей недели по доллару ожидаем смещения валютного диапазона в область 83-89,5 рубля. Евро будет торговаться в рамках 96-103 рублей и скорее всего впервые за много месяцев преодолеет отметку в 100 рублей. По юаню ожидаем диапазон в 12,3-13,2 рубля.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

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