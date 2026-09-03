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Путин встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто на ВЭФ

Путин встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто на ВЭФ - 03.09.2026, ПРАЙМ

Путин встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто на ВЭФ

Президент России Владимир Путин в четверг встретился с лидером Индонезии Прабово Субианто на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке,... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T07:14+0300

2026-09-03T07:14+0300

2026-09-03T07:14+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг встретился с лидером Индонезии Прабово Субианто на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости. С российской стороны в переговорах принимают участие глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Дмитрий Патрушев и Юрий Трутнев, глава министерства энергетики Сергей Цивилев, замминистра обороны России Василий Осьмаков, руководитель "Росатома" Алексей Лихачев, глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, председатель "Деловой России" Алексей Репик и бизнесмен Олег Дерипаска. Это уже второй визит Прабово Субианто в Россию в 2026 году и уже шестой контакт лидеров двух стран. Сегодня Индонезия один из ключевых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Экономические отношения двух стран динамично развиваются, в 2025 году товарооборот между ними увеличился на 12%. Государства поддерживают постоянный политический диалог, как на высшем уровне, так и по линии руководителей внешнеполитических ведомств. Поддерживаются межпарламентские и межпартийные обмены. Стабильно растет число российских туристов, посещающих Индонезию. По данным Центрального статистического агентства Индонезии, в 2025 году турпоток из России составил 219 тысяч туристов, а в январе-марте 2026 года - 67 тысяч. В целях обеспечения защиты законных прав и интересов российских граждан на острове Бали с 2025 года действует генеральное консульство России в Денпасаре. Динамично развивается и сотрудничество в сфере образования, подготовки кадров: в российских вузах обучается 580 индонезийцев. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

индонезия

азиатско-тихоокеанский регион

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россия, мировая экономика, индонезия, азиатско-тихоокеанский регион, бали, сергей лавров, юрий ушаков, дмитрий песков, мид рф, мид, росатом