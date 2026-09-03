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Путин назвал Азиатско-Тихоокеанский регион центром роста
Путин назвал Азиатско-Тихоокеанский регион центром роста - 03.09.2026, ПРАЙМ
Путин назвал Азиатско-Тихоокеанский регион центром роста
Президент России Владимир Путин назвал Азиатско-Тихоокеанский регион мощным центром роста. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T09:21+0300
2026-09-03T09:21+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал Азиатско-Тихоокеанский регион мощным центром роста. "Друзья, я приветствую участников и гостей 11-го Восточного экономического форума. Это деловое мероприятие традиционно собирает в столице Приморья руководителей бизнеса, специалистов, экспертов из десятков стран мира. Прежде всего, конечно, из Азиатско-Тихоокеанского региона, который является мощным центром, центром роста, задает темпы развития всей глобальной экономики", - сказал российский лидер на пленарном заседании Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
азиатско-тихоокеанский регион
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Путин назвал Азиатско-Тихоокеанский регион центром роста
Путин: Азиатско-Тихоокеанский регион мощный центр роста