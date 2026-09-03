https://1prime.ru/20260903/putin-872970338.html

Путин назвал Азиатско-Тихоокеанский регион центром роста

Путин назвал Азиатско-Тихоокеанский регион центром роста - 03.09.2026, ПРАЙМ

Путин назвал Азиатско-Тихоокеанский регион центром роста

Президент России Владимир Путин назвал Азиатско-Тихоокеанский регион мощным центром роста. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T09:21+0300

2026-09-03T09:21+0300

2026-09-03T09:21+0300

россия

азиатско-тихоокеанский регион

приморье

владивосток

владимир путин

вэф

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/03/872970151_0:180:3005:1870_1920x0_80_0_0_dd689cefe7960f2cf2ceba1f4c39691a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал Азиатско-Тихоокеанский регион мощным центром роста. "Друзья, я приветствую участников и гостей 11-го Восточного экономического форума. Это деловое мероприятие традиционно собирает в столице Приморья руководителей бизнеса, специалистов, экспертов из десятков стран мира. Прежде всего, конечно, из Азиатско-Тихоокеанского региона, который является мощным центром, центром роста, задает темпы развития всей глобальной экономики", - сказал российский лидер на пленарном заседании Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

азиатско-тихоокеанский регион

приморье

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, азиатско-тихоокеанский регион, приморье, владивосток, владимир путин, вэф