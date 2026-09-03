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Россия с Китаем продолжат развивать перевозки с использованием Севморпути
Россия с Китаем продолжат развивать перевозки с использованием Севморпути - 03.09.2026, ПРАЙМ
Россия с Китаем продолжат развивать перевозки с использованием Севморпути
Россия вместе с китайскими партнерами продолжит развивать перевозки с использованием Северного морского пути, заявил в четверг президент России Владимир Путин. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T09:55+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Россия вместе с китайскими партнерами продолжит развивать перевозки с использованием Северного морского пути, заявил в четверг президент России Владимир Путин. "Совсем недавно, в августе, через российскую Арктику прошел первый контейнеровоз из Китайской народной республики в Мурманск. И мы с другими партнерами планируем продолжить эту работу в самое ближайшее время", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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РОССИЯ, Бизнес, АРКТИКА, МУРМАНСК, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ
Россия с Китаем продолжат развивать перевозки с использованием Севморпути
Путин: Россия с Китаем продолжат развивать перевозки с использованием Севморпути