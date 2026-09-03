https://1prime.ru/20260903/putin-872973311.html

Путин заявил о рисках для судоходства и торговли из-за ситуации в мире

Путин заявил о рисках для судоходства и торговли из-за ситуации в мире - 03.09.2026, ПРАЙМ

Путин заявил о рисках для судоходства и торговли из-за ситуации в мире

Президент России Владимир Путин заявил о рисках для глобального судоходства и торговли на фоне непростой ситуации в мире, отметив, что Трансарктический... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T09:57+0300

2026-09-03T09:57+0300

2026-09-03T09:57+0300

бизнес

россия

владивосток

санкт-петербург

мурманск

владимир путин

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872973311.jpg?1788418670

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о рисках для глобального судоходства и торговли на фоне непростой ситуации в мире, отметив, что Трансарктический транспортный коридор призван обеспечить гибкость и безопасность международных поставок. Глава государства в четверг выступает на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). "Отдельно скажу о развитии Трансарктического транспортного коридора, который проходит от Санкт-Петербурга и Мурманска через Северный морской путь до Владивостока и далее в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В сегодняшней непростой ситуации в мире, в условиях рисков для глобального судоходства и торговли он призван обеспечить гибкость и безопасность международных поставок, открыть новые возможности для транзитных и каботажных перевозок, для бесперебойного северного завоза в арктические регионы Российской Федерации", - сказал российский лидер. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

владивосток

санкт-петербург

мурманск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, владивосток, санкт-петербург, мурманск, владимир путин, вэф