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Путин заявил о рисках для судоходства и торговли из-за ситуации в мире - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Путин заявил о рисках для судоходства и торговли из-за ситуации в мире
Путин заявил о рисках для судоходства и торговли из-за ситуации в мире - 03.09.2026, ПРАЙМ
Путин заявил о рисках для судоходства и торговли из-за ситуации в мире
Президент России Владимир Путин заявил о рисках для глобального судоходства и торговли на фоне непростой ситуации в мире, отметив, что Трансарктический... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T09:57+0300
2026-09-03T09:57+0300
бизнес
россия
владивосток
санкт-петербург
мурманск
владимир путин
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о рисках для глобального судоходства и торговли на фоне непростой ситуации в мире, отметив, что Трансарктический транспортный коридор призван обеспечить гибкость и безопасность международных поставок. Глава государства в четверг выступает на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). "Отдельно скажу о развитии Трансарктического транспортного коридора, который проходит от Санкт-Петербурга и Мурманска через Северный морской путь до Владивостока и далее в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В сегодняшней непростой ситуации в мире, в условиях рисков для глобального судоходства и торговли он призван обеспечить гибкость и безопасность международных поставок, открыть новые возможности для транзитных и каботажных перевозок, для бесперебойного северного завоза в арктические регионы Российской Федерации", - сказал российский лидер. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУРМАНСК, Владимир Путин, ВЭФ
09:57 03.09.2026
 
Путин заявил о рисках для судоходства и торговли из-за ситуации в мире

Президент Путин заявил о рисках для судоходства и торговли из-за непростой ситуации в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о рисках для глобального судоходства и торговли на фоне непростой ситуации в мире, отметив, что Трансарктический транспортный коридор призван обеспечить гибкость и безопасность международных поставок.
Глава государства в четверг выступает на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Отдельно скажу о развитии Трансарктического транспортного коридора, который проходит от Санкт-Петербурга и Мурманска через Северный морской путь до Владивостока и далее в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В сегодняшней непростой ситуации в мире, в условиях рисков для глобального судоходства и торговли он призван обеспечить гибкость и безопасность международных поставок, открыть новые возможности для транзитных и каботажных перевозок, для бесперебойного северного завоза в арктические регионы Российской Федерации", - сказал российский лидер.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесРОССИЯВладивостокСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМУРМАНСКВладимир ПутинВЭФ
 
 
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