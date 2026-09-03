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Стоимость электроэнергии на ДВ перекладывают на всю Россию, заявил Путин

Стоимость электроэнергии на ДВ перекладывают на всю Россию, заявил Путин - 03.09.2026, ПРАЙМ

Стоимость электроэнергии на ДВ перекладывают на всю Россию, заявил Путин

Есть несколько вариантов для решения риска возникновения энергодефицита на Дальнем Востоке, работа ведется и результат будет, заявил президент РФ Владимир... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T11:14+0300

2026-09-03T11:14+0300

2026-09-03T11:14+0300

нефть

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Есть несколько вариантов для решения риска возникновения энергодефицита на Дальнем Востоке, работа ведется и результат будет, заявил президент РФ Владимир Путин. "Здесь несколько вариантов решения. Можно перекладывать стоимость электроэнергии со всей страны для того, чтобы сделать подешевле здесь, на Дальнем Востоке, - и мы так и делаем, потому что другого пути сейчас не существует, но, самое главное, - строить здесь", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума. "Я перечислил возможные варианты генерации, но есть еще одна составляющая - это электросетевой комплекс. Это тоже отдельная большая работа, связанная с поддержкой соответствующих сетевых компаний и региональных, и нашей самой большой сетевой компании. Все это закладывается, заложено в наши планы, все, над всем работаем и, уверен, результат будет", - добавил Путин. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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нефть, россия, дальний восток, владивосток, владимир путин, вэф