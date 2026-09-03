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Генеральная уборка Арктики продолжится, заявил Путин
Генеральная уборка Арктики продолжится, заявил Путин - 03.09.2026, ПРАЙМ
Генеральная уборка Арктики продолжится, заявил Путин
Генеральная уборка Арктики продолжится, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T11:58+0300
2026-09-03T11:58+0300
2026-09-03T11:58+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Генеральная уборка Арктики продолжится, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. "Продолжится генеральная уборка Арктики, вывоз старой техники, всякого хлама, накопившегося за прошлые десятилетия, расчистка накопленных промышленных отходов и свалок", - сказал Путин. Развитие арктического региона является одним из приоритетных направлений российской политики. Работа над улучшением экологии в Арктике ведется в рамках нескольких проектов, среди которых общенациональный проект РГО "Арктика. Генеральная уборка", в котором участвуют тысячи добровольцев. Проект "Чистая Арктика", получивший грант Президентского фонда природы, специализируется на техногенных отходах, которые остались после промышленного освоения территорий. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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нефть, арктика, владимир путин, вэф, владивосток, россия
Нефть, АРКТИКА, Владимир Путин, ВЭФ, Владивосток, РОССИЯ
Генеральная уборка Арктики продолжится, заявил Путин
С Арктики вывозят старую технику, расчищают промышленные отходы и свалки, сообщил Путин