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В Республике Алтай прошло заседание межбанковского валютного совета

В Республике Алтай прошло заседание межбанковского валютного совета - 03.09.2026, ПРАЙМ

В Республике Алтай прошло заседание межбанковского валютного совета

Заседание межбанковского валютного совета Центрального банка России и Национального банка Белоруссии состоялось в республике Алтай, сообщает Банк России. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T15:43+0300

2026-09-03T15:43+0300

2026-09-03T15:43+0300

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Заседание межбанковского валютного совета Центрального банка России и Национального банка Белоруссии состоялось в республике Алтай, сообщает Банк России. "В республике Алтай состоялось 64-е заседание межбанковского валютного совета Центрального банка Российской Федерации и Национального банка Республики Беларусь", - говорится в пресс-релизе регулятора. Сообщается, что в заседании приняли участие глава российского регулятора Эльвира Набиуллина, председатель правления Национального банка Республики Беларусь Роман Головченко, а также представители центральных банков двух стран. Участники встречи обсудили состояние и текущую ситуацию на финансовых рынках, актуальные вопросы взаимодействия банковских и платежных систем двух стран. А отдельное внимание стороны уделили обсуждению направлений дальнейшего взаимодействия в рамках реализации положений договора о создании Союзного государства на следующий трехлетний плановый период (2027–2029 годы).

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