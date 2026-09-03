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В Республике Алтай прошло заседание межбанковского валютного совета - 03.09.2026, ПРАЙМ
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В Республике Алтай прошло заседание межбанковского валютного совета
В Республике Алтай прошло заседание межбанковского валютного совета - 03.09.2026, ПРАЙМ
В Республике Алтай прошло заседание межбанковского валютного совета
Заседание межбанковского валютного совета Центрального банка России и Национального банка Белоруссии состоялось в республике Алтай, сообщает Банк России. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T15:43+0300
2026-09-03T15:43+0300
финансы
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алтай
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эльвира набиуллина
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центральные банки
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Заседание межбанковского валютного совета Центрального банка России и Национального банка Белоруссии состоялось в республике Алтай, сообщает Банк России. "В республике Алтай состоялось 64-е заседание межбанковского валютного совета Центрального банка Российской Федерации и Национального банка Республики Беларусь", - говорится в пресс-релизе регулятора. Сообщается, что в заседании приняли участие глава российского регулятора Эльвира Набиуллина, председатель правления Национального банка Республики Беларусь Роман Головченко, а также представители центральных банков двух стран. Участники встречи обсудили состояние и текущую ситуацию на финансовых рынках, актуальные вопросы взаимодействия банковских и платежных систем двух стран. А отдельное внимание стороны уделили обсуждению направлений дальнейшего взаимодействия в рамках реализации положений договора о создании Союзного государства на следующий трехлетний плановый период (2027–2029 годы).
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финансы, банки, россия, алтай, белоруссия, эльвира набиуллина, роман головченко, центральные банки, центральный банк, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, АЛТАЙ, БЕЛОРУССИЯ, Эльвира Набиуллина, Роман Головченко, центральные банки, Центральный банк, Банк России
15:43 03.09.2026
 
В Республике Алтай прошло заседание межбанковского валютного совета

Банк России и Нацбанк Белоруссии провели заседание межбанковского валютного совета

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Заседание межбанковского валютного совета Центрального банка России и Национального банка Белоруссии состоялось в республике Алтай, сообщает Банк России.
"В республике Алтай состоялось 64-е заседание межбанковского валютного совета Центрального банка Российской Федерации и Национального банка Республики Беларусь", - говорится в пресс-релизе регулятора.
Сообщается, что в заседании приняли участие глава российского регулятора Эльвира Набиуллина, председатель правления Национального банка Республики Беларусь Роман Головченко, а также представители центральных банков двух стран.
Участники встречи обсудили состояние и текущую ситуацию на финансовых рынках, актуальные вопросы взаимодействия банковских и платежных систем двух стран.
А отдельное внимание стороны уделили обсуждению направлений дальнейшего взаимодействия в рамках реализации положений договора о создании Союзного государства на следующий трехлетний плановый период (2027–2029 годы).
 
ФинансыБанкиРОССИЯАЛТАЙБЕЛОРУССИЯЭльвира НабиуллинаРоман Головченкоцентральные банкиЦентральный банкБанк России
 
 
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