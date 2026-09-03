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В России по льготным программам с начала года продали более 131 тысячи авто

В России по льготным программам с начала года продали более 131 тысячи авто - 03.09.2026, ПРАЙМ

В России по льготным программам с начала года продали более 131 тысячи авто

Более 131 тысячи автомобилей продано в России по льготным программам стимулирования спроса с начала текущего года, заявил журналистам глава Минпромторга России... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T09:28+0300

2026-09-03T09:28+0300

2026-09-03T10:19+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Более 131 тысячи автомобилей продано в России по льготным программам стимулирования спроса с начала текущего года, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах ВЭФ-2026."За прошедший с начала года период с помощью наших программ стимулирования спроса на более выгодных объемах реализовали свыше 131 тысячи автомобилей", - сказал министр.Программа льготного автокредитования предусматривает скидку от цены электромобиля в 35%, но не более 925 тысяч рублей; от цены автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) - 20%, а для жителей Дальнего Востока - 25%. Программа действует для медиков, работников образования, участников СВО и членов их семей и инвалидов.Также с мая 2025 года введена подпрограмма "Семейный автомобиль", в рамках которой предоставляется скидка в размере 10% от стоимости автомобиля семьям с двумя и более детьми.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, россия, владивосток, антон алиханов, минпромторг, вэф, авто, дальний восток