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Россия сократила импорт мощных подержанных иномарок до минимума

Россия сократила импорт мощных подержанных иномарок до минимума - 03.09.2026, ПРАЙМ

Россия сократила импорт мощных подержанных иномарок до минимума

Российский импорт подержанных автомобилей мощностью свыше 160 лошадиных сил в августе сократился до исторического минимума и составил 2,3% общего объема ввоза... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T13:07+0300

2026-09-03T13:07+0300

2026-09-03T13:53+0300

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Российский импорт подержанных автомобилей мощностью свыше 160 лошадиных сил в августе сократился до исторического минимума и составил 2,3% общего объема ввоза б/у иномарок, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков."На долю автомобилей мощностью свыше 160 лошадиных сил в августе пришлось лишь 2,3% от общего объема ввоза подержанных легковых автомобилей (старше 3 лет). Это исторический минимум", - написал он в своем Telegram-канале.Аналитик напомнил, что в 2025 году на долю таких автомобилей приходилась почти половина российского импорта (46%) подержанных иномарок, а в октябре-ноябре - перед введением планки льготного утильсбора - доля мощных автомобилей с пробегом превышала две трети ввоза (67%).Целиков рассказал, что импорт машин с пробегом мощностью свыше 160 лошадиных сил постепенно снижается с начала текущего года. Так, если в январе их доля составляла 5,8%, то в июне – уже 3%, а в августе - рекордно низкие 2,3%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, авто