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Суд вернул омскому предприятию иск к канадскому Toronto-Dominion Bank
Суд вернул омскому предприятию иск к канадскому Toronto-Dominion Bank - 03.09.2026, ПРАЙМ
Суд вернул омскому предприятию иск к канадскому Toronto-Dominion Bank
Арбитражный суд Москвы вернул омскому производителю металлоконструкций "ОмЗМ-Металл" его исковое заявление, в котором он просил взыскать более 102 миллионов... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T13:53+0300
2026-09-03T13:53+0300
2026-09-03T14:32+0300
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МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы вернул омскому производителю металлоконструкций "ОмЗМ-Металл" его исковое заявление, в котором он просил взыскать более 102 миллионов рублей долга с канадского Toronto-Dominion Bank и российского "Юникредит банка". В материалах, имеющихся у РИА Новости, указано, что истец в установленный судом срок не устранил процессуальные нарушения, из-за которых поданный в июле иск был оставлен тогда без движения. В частности, истец так и не представил доказательства соблюдения претензионного порядка и направления копии иска иностранному ответчику. Основания исковых требований не уточнялись. Третьими лицами истец просил привлечь к делу Банк России и Газпромбанк. АО "ОмЗМ-Металл" - один из ведущих производителей в области изготовления металлоконструкций, сообщает сайт предприятия. Оно специализируется на проектировании и производстве стальных металлоконструкций с нанесением антикоррозийной защиты и огнезащитных покрытий.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Юникредит банк, Газпромбанк
Суд вернул омскому предприятию иск к канадскому Toronto-Dominion Bank
Суд в Москве вернул "ОмЗМ-Металл" иск к канадскому Toronto-Dominion Bank на 102 млн рублей
МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы вернул омскому производителю металлоконструкций "ОмЗМ-Металл" его исковое заявление, в котором он просил взыскать более 102 миллионов рублей долга с канадского Toronto-Dominion Bank и российского "Юникредит банка".
В материалах, имеющихся у РИА Новости, указано, что истец в установленный судом срок не устранил процессуальные нарушения, из-за которых поданный в июле иск был оставлен тогда без движения. В частности, истец так и не представил доказательства соблюдения претензионного порядка и направления копии иска иностранному ответчику.
Основания исковых требований не уточнялись. Третьими лицами истец просил привлечь к делу Банк России и Газпромбанк.
АО "ОмЗМ-Металл" - один из ведущих производителей в области изготовления металлоконструкций, сообщает сайт предприятия. Оно специализируется на проектировании и производстве стальных металлоконструкций с нанесением антикоррозийной защиты и огнезащитных покрытий.