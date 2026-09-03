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Суд вернул омскому предприятию иск к канадскому Toronto-Dominion Bank - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Суд вернул омскому предприятию иск к канадскому Toronto-Dominion Bank
Суд вернул омскому предприятию иск к канадскому Toronto-Dominion Bank - 03.09.2026, ПРАЙМ
Суд вернул омскому предприятию иск к канадскому Toronto-Dominion Bank
Арбитражный суд Москвы вернул омскому производителю металлоконструкций "ОмЗМ-Металл" его исковое заявление, в котором он просил взыскать более 102 миллионов... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T13:53+0300
2026-09-03T14:32+0300
бизнес
россия
москва
юникредит банк
газпромбанк
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МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы вернул омскому производителю металлоконструкций "ОмЗМ-Металл" его исковое заявление, в котором он просил взыскать более 102 миллионов рублей долга с канадского Toronto-Dominion Bank и российского "Юникредит банка". В материалах, имеющихся у РИА Новости, указано, что истец в установленный судом срок не устранил процессуальные нарушения, из-за которых поданный в июле иск был оставлен тогда без движения. В частности, истец так и не представил доказательства соблюдения претензионного порядка и направления копии иска иностранному ответчику. Основания исковых требований не уточнялись. Третьими лицами истец просил привлечь к делу Банк России и Газпромбанк. АО "ОмЗМ-Металл" - один из ведущих производителей в области изготовления металлоконструкций, сообщает сайт предприятия. Оно специализируется на проектировании и производстве стальных металлоконструкций с нанесением антикоррозийной защиты и огнезащитных покрытий.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
бизнес, россия, москва, юникредит банк, газпромбанк
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Юникредит банк, Газпромбанк
13:53 03.09.2026 (обновлено: 14:32 03.09.2026)
 
Суд вернул омскому предприятию иск к канадскому Toronto-Dominion Bank

Суд в Москве вернул "ОмЗМ-Металл" иск к канадскому Toronto-Dominion Bank на 102 млн рублей

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МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы вернул омскому производителю металлоконструкций "ОмЗМ-Металл" его исковое заявление, в котором он просил взыскать более 102 миллионов рублей долга с канадского Toronto-Dominion Bank и российского "Юникредит банка".
В материалах, имеющихся у РИА Новости, указано, что истец в установленный судом срок не устранил процессуальные нарушения, из-за которых поданный в июле иск был оставлен тогда без движения. В частности, истец так и не представил доказательства соблюдения претензионного порядка и направления копии иска иностранному ответчику.
Основания исковых требований не уточнялись. Третьими лицами истец просил привлечь к делу Банк России и Газпромбанк.
АО "ОмЗМ-Металл" - один из ведущих производителей в области изготовления металлоконструкций, сообщает сайт предприятия. Оно специализируется на проектировании и производстве стальных металлоконструкций с нанесением антикоррозийной защиты и огнезащитных покрытий.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАЮникредит банкГазпромбанк
 
 
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