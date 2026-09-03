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Суд вернул омскому предприятию иск к канадскому Toronto-Dominion Bank

Суд вернул омскому предприятию иск к канадскому Toronto-Dominion Bank - 03.09.2026, ПРАЙМ

Суд вернул омскому предприятию иск к канадскому Toronto-Dominion Bank

Арбитражный суд Москвы вернул омскому производителю металлоконструкций "ОмЗМ-Металл" его исковое заявление, в котором он просил взыскать более 102 миллионов... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T13:53+0300

2026-09-03T13:53+0300

2026-09-03T14:32+0300

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МОСКВА, 3 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы вернул омскому производителю металлоконструкций "ОмЗМ-Металл" его исковое заявление, в котором он просил взыскать более 102 миллионов рублей долга с канадского Toronto-Dominion Bank и российского "Юникредит банка". В материалах, имеющихся у РИА Новости, указано, что истец в установленный судом срок не устранил процессуальные нарушения, из-за которых поданный в июле иск был оставлен тогда без движения. В частности, истец так и не представил доказательства соблюдения претензионного порядка и направления копии иска иностранному ответчику. Основания исковых требований не уточнялись. Третьими лицами истец просил привлечь к делу Банк России и Газпромбанк. АО "ОмЗМ-Металл" - один из ведущих производителей в области изготовления металлоконструкций, сообщает сайт предприятия. Оно специализируется на проектировании и производстве стальных металлоконструкций с нанесением антикоррозийной защиты и огнезащитных покрытий.

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