https://1prime.ru/20260903/tadzhikistan-872967162.html
Таджикистан и Иран обсудили сотрудничество в энергетической сфере
Таджикистан и Иран обсудили сотрудничество в энергетической сфере - 03.09.2026, ПРАЙМ
Таджикистан и Иран обсудили сотрудничество в энергетической сфере
Министерство энергетики и водных ресурсов Таджикистана и иранская компания в Душанбе обсудили вопросы сотрудничества двух стран в энергетической отрасли,... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T08:45+0300
2026-09-03T08:45+0300
2026-09-03T08:45+0300
нефть
таджикистан
иран
душанбе
аббас аракчи
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872967162.jpg?1788414346
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Министерство энергетики и водных ресурсов Таджикистана и иранская компания в Душанбе обсудили вопросы сотрудничества двух стран в энергетической отрасли, сообщили в ведомстве республики.
"Стороны обсудили состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества в энергетической сфере, в частности деятельность Сангтудинской ГЭС-2", - говорится в сообщении.
Глава Минэнерго Таджикистана Далер Джума отметил, что одним из важных примеров экономического и энергетического сотрудничества между Таджикистаном и Ираном является строительство и эксплуатация ГЭС.
В августе этого года министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана посетил Иран. В Тегеране глава минэнерго встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Стороны обсудили вопросы поставки энергоресурсов в Таджикистан.
таджикистан
иран
душанбе
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, таджикистан, иран, душанбе, аббас аракчи
Нефть, ТАДЖИКИСТАН, ИРАН, Душанбе, Аббас Аракчи
Таджикистан и Иран обсудили сотрудничество в энергетической сфере
Минэнерго Таджикистана и иранская компания обсудили сотрудничество в энергетической сфере
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Министерство энергетики и водных ресурсов Таджикистана и иранская компания в Душанбе обсудили вопросы сотрудничества двух стран в энергетической отрасли, сообщили в ведомстве республики.
"Стороны обсудили состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества в энергетической сфере, в частности деятельность Сангтудинской ГЭС-2", - говорится в сообщении.
Глава Минэнерго Таджикистана Далер Джума отметил, что одним из важных примеров экономического и энергетического сотрудничества между Таджикистаном и Ираном является строительство и эксплуатация ГЭС.
В августе этого года министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана посетил Иран. В Тегеране глава минэнерго встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Стороны обсудили вопросы поставки энергоресурсов в Таджикистан.