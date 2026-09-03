https://1prime.ru/20260903/tadzhikistan-872967162.html

Таджикистан и Иран обсудили сотрудничество в энергетической сфере

Таджикистан и Иран обсудили сотрудничество в энергетической сфере - 03.09.2026, ПРАЙМ

Таджикистан и Иран обсудили сотрудничество в энергетической сфере

Министерство энергетики и водных ресурсов Таджикистана и иранская компания в Душанбе обсудили вопросы сотрудничества двух стран в энергетической отрасли,... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T08:45+0300

2026-09-03T08:45+0300

2026-09-03T08:45+0300

нефть

таджикистан

иран

душанбе

аббас аракчи

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Министерство энергетики и водных ресурсов Таджикистана и иранская компания в Душанбе обсудили вопросы сотрудничества двух стран в энергетической отрасли, сообщили в ведомстве республики. "Стороны обсудили состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества в энергетической сфере, в частности деятельность Сангтудинской ГЭС-2", - говорится в сообщении. Глава Минэнерго Таджикистана Далер Джума отметил, что одним из важных примеров экономического и энергетического сотрудничества между Таджикистаном и Ираном является строительство и эксплуатация ГЭС. В августе этого года министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана посетил Иран. В Тегеране глава минэнерго встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Стороны обсудили вопросы поставки энергоресурсов в Таджикистан.

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иран

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нефть, таджикистан, иран, душанбе, аббас аракчи