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Трамп заявил о восстановлении поставок нефти через Ормузский пролив

Трамп заявил о восстановлении поставок нефти через Ормузский пролив - 03.09.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил о восстановлении поставок нефти через Ормузский пролив

Объем поставок нефти через Ормузский пролив практически вернулся к уровню до начала конфликта с Ираном, заявил президент США Дональд Трамп. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T14:50+0300

2026-09-03T14:50+0300

2026-09-03T14:50+0300

энергетика

нефть

ормузский пролив

сша

иран

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 3 сен - ПРАЙМ. Объем поставок нефти через Ормузский пролив практически вернулся к уровню до начала конфликта с Ираном, заявил президент США Дональд Трамп. Американский лидер опубликовал в своей соцсети Truth Social изображение, согласно которому сейчас через пролив проходит около 18 миллионов баррелей нефти в сутки против 20 миллионов баррелей до начала конфликта. "Объемы нефти в Ормузском проливе вернулись!" - говорится на опубликованном Трампом изображении. Накануне телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что военные США сопроводили через Ормузский пролив 40 коммерческих судов, перевозивших около 18 миллионов баррелей нефти. Этот объем стал максимальным с начала конфликта. До его начала через пролив ежедневно проходило около 20 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов.

ормузский пролив

сша

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нефть, ормузский пролив, сша, иран, дональд трамп, cnn