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Трамп заявил о восстановлении поставок нефти через Ормузский пролив - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Трамп заявил о восстановлении поставок нефти через Ормузский пролив
Трамп заявил о восстановлении поставок нефти через Ормузский пролив - 03.09.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил о восстановлении поставок нефти через Ормузский пролив
Объем поставок нефти через Ормузский пролив практически вернулся к уровню до начала конфликта с Ираном, заявил президент США Дональд Трамп. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T14:50+0300
2026-09-03T14:50+0300
энергетика
нефть
ормузский пролив
сша
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 3 сен - ПРАЙМ. Объем поставок нефти через Ормузский пролив практически вернулся к уровню до начала конфликта с Ираном, заявил президент США Дональд Трамп. Американский лидер опубликовал в своей соцсети Truth Social изображение, согласно которому сейчас через пролив проходит около 18 миллионов баррелей нефти в сутки против 20 миллионов баррелей до начала конфликта. "Объемы нефти в Ормузском проливе вернулись!" - говорится на опубликованном Трампом изображении. Накануне телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что военные США сопроводили через Ормузский пролив 40 коммерческих судов, перевозивших около 18 миллионов баррелей нефти. Этот объем стал максимальным с начала конфликта. До его начала через пролив ежедневно проходило около 20 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов.
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нефть, ормузский пролив, сша, иран, дональд трамп, cnn
Энергетика, Нефть, Ормузский пролив, США, ИРАН, Дональд Трамп, CNN
14:50 03.09.2026
 
Трамп заявил о восстановлении поставок нефти через Ормузский пролив

Трамп: поставки нефти через Ормузский пролив вернулись к уровню до конфликта с Ираном

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2026
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 3 сен - ПРАЙМ. Объем поставок нефти через Ормузский пролив практически вернулся к уровню до начала конфликта с Ираном, заявил президент США Дональд Трамп.
Американский лидер опубликовал в своей соцсети Truth Social изображение, согласно которому сейчас через пролив проходит около 18 миллионов баррелей нефти в сутки против 20 миллионов баррелей до начала конфликта.
"Объемы нефти в Ормузском проливе вернулись!" - говорится на опубликованном Трампом изображении.
Накануне телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что военные США сопроводили через Ормузский пролив 40 коммерческих судов, перевозивших около 18 миллионов баррелей нефти. Этот объем стал максимальным с начала конфликта. До его начала через пролив ежедневно проходило около 20 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов.
 
ЭнергетикаНефтьОрмузский проливСШАИРАНДональд ТрампCNN
 
 
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