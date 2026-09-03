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Трамп потребует от Европы сотни миллиардов за помощь Украине - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Трамп потребует от Европы сотни миллиардов за помощь Украине
Трамп потребует от Европы сотни миллиардов за помощь Украине - 03.09.2026, ПРАЙМ
Трамп потребует от Европы сотни миллиардов за помощь Украине
Президент США Дональд Трамп в очередной раз обрушился с критикой на своего предшественника Джо Байдена, заявив, что Вашингтон намерен потребовать от европейских | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T18:36+0300
2026-09-03T19:01+0300
мировая экономика
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ВАШИНГТОН, 3 сен — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в очередной раз обрушился с критикой на своего предшественника Джо Байдена, заявив, что Вашингтон намерен потребовать от европейских союзников возврата сотен миллиардов долларов, которые были потрачены на военную поддержку Киева. Соответствующее заявление американский лидер опубликовал в своей социальной сети Truth Social.По словам Трампа, администрация Байдена передала Украине "гораздо больше боеприпасов, чем США использовали в Иране", причём совершенно безвозмездно. Он подчеркнул, что Европа могла бы самостоятельно финансировать эти поставки, однако предпочла переложить бремя на американских налогоплательщиков. Теперь, как утверждает глава Белого дома, Штаты намерены истребовать эти средства, пусть и с опозданием.Ранее Трамп неоднократно упрекал европейские страны в недостаточном вкладе в поддержку Украины и требовал увеличить их долю расходов. Нынешнее заявление стало самым жестким по тону и предполагает не просто призыв к большей солидарности, а фактическое требование финансовой компенсации за уже оказанную помощь. Официальной реакции со стороны Евросоюза или отдельных европейских правительств на данный момент не последовало.
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мировая экономика, украина, европа, сша, дональд трамп, джо байден, ес
Мировая экономика, УКРАИНА, ЕВРОПА, США, Дональд Трамп, Джо Байден, ЕС
18:36 03.09.2026 (обновлено: 19:01 03.09.2026)
 
Трамп потребует от Европы сотни миллиардов за помощь Украине

Трамп заявил, что США потребуют от Европы вернуть сотни миллиардов за помощь Украине

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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ВАШИНГТОН, 3 сен — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в очередной раз обрушился с критикой на своего предшественника Джо Байдена, заявив, что Вашингтон намерен потребовать от европейских союзников возврата сотен миллиардов долларов, которые были потрачены на военную поддержку Киева. Соответствующее заявление американский лидер опубликовал в своей социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, администрация Байдена передала Украине "гораздо больше боеприпасов, чем США использовали в Иране", причём совершенно безвозмездно. Он подчеркнул, что Европа могла бы самостоятельно финансировать эти поставки, однако предпочла переложить бремя на американских налогоплательщиков. Теперь, как утверждает глава Белого дома, Штаты намерены истребовать эти средства, пусть и с опозданием.
Ранее Трамп неоднократно упрекал европейские страны в недостаточном вкладе в поддержку Украины и требовал увеличить их долю расходов. Нынешнее заявление стало самым жестким по тону и предполагает не просто призыв к большей солидарности, а фактическое требование финансовой компенсации за уже оказанную помощь. Официальной реакции со стороны Евросоюза или отдельных европейских правительств на данный момент не последовало.
 
Мировая экономикаУКРАИНАЕВРОПАСШАДональд ТрампДжо БайденЕС
 
 
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