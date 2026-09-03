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Аналитик раскрыл, что ждет золото после трехдневного снижения его цены

Аналитик раскрыл, что ждет золото после трехдневного снижения его цены - 03.09.2026, ПРАЙМ

Аналитик раскрыл, что ждет золото после трехдневного снижения его цены

Цена золота пытается закрепиться у ключевых уровней после завершения трехдневного снижения, а дальнейшая динамика будет зависеть прежде всего от ожиданий рынка... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T09:16+0300

2026-09-03T09:16+0300

2026-09-03T10:16+0300

нефть

рынок

мировая экономика

сша

турция

иран

дональд трамп

comex

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АНКАРА, 3 сен — ПРАЙМ. Цена золота пытается закрепиться у ключевых уровней после завершения трехдневного снижения, а дальнейшая динамика будет зависеть прежде всего от ожиданий рынка относительно политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, курса доллара и ситуации на нефтяном рынке, заявил РИА Новости бывший аналитик ЦБ Турции Онур Дашдемир. Спотовое золото в четверг держалось в районе 4,38 тысячи долларов за унцию, а котировки на внутреннем рынке Турции поднялись: грамм золота торговался около 6,88 тысячи лир (142 доллара). При этом цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex за три торговых сессии на стыке месяцев опустилась в общей сложности почти на 6%. "Золото сейчас оказалось между несколькими разнонаправленными факторами. С одной стороны, геополитическая напряженность традиционно поддерживает спрос на защитные активы, с другой — любое ускорение инфляции из-за роста цен на нефть способно усилить ожидания более жесткой политики ФРС и оказать давление на золото", — сказал Дашдемир. По его словам, заявления президента США Дональда Трампа о ситуации вокруг Ирана снизили опасения относительно затяжного военного конфликта, что ослабило давление на нефтяные котировки и одновременно поддержало восстановление золота. "Для золота сейчас особенно важна связка "нефть — инфляция — процентные ставки". Если нефтяные цены стабилизируются, опасения нового инфляционного импульса уменьшатся, а это позволит рынку вновь сосредоточиться на перспективах смягчения денежной политики", — отметил эксперт. Дашдемир также обратил внимание на динамику доллара. Его ослабление традиционно создает более благоприятные условия для золота, номинированного в американской валюте. Дополнительную поддержку драгоценному металлу оказали и ожидания более умеренной динамики на рынке труда США. "Слабый рост занятости сам по себе не означает скорого снижения ставок, но он уменьшает вероятность агрессивного ужесточения политики. Поэтому рынок сейчас будет очень внимательно следить за инфляцией и риторикой ФРС", — заявил аналитик. "Ближайшее решение ФРС и сигналы относительно дальнейшей траектории ставок станут главным ориентиром для золота. При снижении инфляционных рисков и ослаблении доллара пространство для восстановления котировок сохраняется", — заключил Дашдемир.

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нефть, рынок, мировая экономика, сша, турция, иран, дональд трамп, comex