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ЦБ Нидерландов сократит 290 рабочих мест в рамках реорганизации

ЦБ Нидерландов сократит 290 рабочих мест в рамках реорганизации - 03.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ Нидерландов сократит 290 рабочих мест в рамках реорганизации

Центральный банк Нидерландов (DNB) сократит 290 рабочих мест в рамках масштабной реорганизации, сообщил в четверг портал Nu.nl. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T13:56+0300

2026-09-03T13:56+0300

2026-09-03T13:56+0300

банки

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центральные банки

центральный банк

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Центральный банк Нидерландов (DNB) сократит 290 рабочих мест в рамках масштабной реорганизации, сообщил в четверг портал Nu.nl. "В рамках масштабной реорганизации, о которой банк объявил в ноябре прошлого года, из ЦБ Нидерландов увольняют 290 сотрудников, работающих полный рабочий день", - говорится в статье. Это около 12% нынешнего штата банка, насчитывающего примерно 2380 сотрудников в пересчете на полную занятость, уточнил портал. По данным издания, большую часть сокращений планируется провести за счет естественной убыли сотрудников, однако, как заявили в Центробанке, вынужденных увольнений избежать не удастся. Все сотрудники, которых затронут изменения, были проинформированы об этом во вторник. Сокращения в первую очередь коснутся подразделений IT, финансов, HR и коммуникаций. В результате реорганизации банк рассчитывает сэкономить более 70 миллионов евро. В последние годы Центральный банк Нидерландов впервые с 1931 года столкнулся с убытками. В частности, из-за высоких процентных ставок финансовому учреждению пришлось больше платить банкам, размещавшим средства на его счетах, тогда как ранее массово приобретенные облигации стали приносить меньше дохода.

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