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ЦБ Нидерландов сократит 290 рабочих мест в рамках реорганизации
ЦБ Нидерландов сократит 290 рабочих мест в рамках реорганизации - 03.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ Нидерландов сократит 290 рабочих мест в рамках реорганизации
Центральный банк Нидерландов (DNB) сократит 290 рабочих мест в рамках масштабной реорганизации, сообщил в четверг портал Nu.nl. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T13:56+0300
2026-09-03T13:56+0300
2026-09-03T13:56+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Центральный банк Нидерландов (DNB) сократит 290 рабочих мест в рамках масштабной реорганизации, сообщил в четверг портал Nu.nl.
"В рамках масштабной реорганизации, о которой банк объявил в ноябре прошлого года, из ЦБ Нидерландов увольняют 290 сотрудников, работающих полный рабочий день", - говорится в статье.
Это около 12% нынешнего штата банка, насчитывающего примерно 2380 сотрудников в пересчете на полную занятость, уточнил портал.
По данным издания, большую часть сокращений планируется провести за счет естественной убыли сотрудников, однако, как заявили в Центробанке, вынужденных увольнений избежать не удастся. Все сотрудники, которых затронут изменения, были проинформированы об этом во вторник.
Сокращения в первую очередь коснутся подразделений IT, финансов, HR и коммуникаций. В результате реорганизации банк рассчитывает сэкономить более 70 миллионов евро.
В последние годы Центральный банк Нидерландов впервые с 1931 года столкнулся с убытками. В частности, из-за высоких процентных ставок финансовому учреждению пришлось больше платить банкам, размещавшим средства на его счетах, тогда как ранее массово приобретенные облигации стали приносить меньше дохода.
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банки, финансы, нидерланды, центральные банки, центральный банк
Банки, Финансы, НИДЕРЛАНДЫ, центральные банки, Центральный банк
ЦБ Нидерландов сократит 290 рабочих мест в рамках реорганизации
Nu.nl: ЦБ Нидерландов сократит 290 рабочих мест в рамках масштабной реорганизации
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Центральный банк Нидерландов (DNB) сократит 290 рабочих мест в рамках масштабной реорганизации, сообщил в четверг портал Nu.nl.
"В рамках масштабной реорганизации, о которой банк объявил в ноябре прошлого года, из ЦБ Нидерландов увольняют 290 сотрудников, работающих полный рабочий день", - говорится в статье.
Это около 12% нынешнего штата банка, насчитывающего примерно 2380 сотрудников в пересчете на полную занятость, уточнил портал.
По данным издания, большую часть сокращений планируется провести за счет естественной убыли сотрудников, однако, как заявили в Центробанке, вынужденных увольнений избежать не удастся. Все сотрудники, которых затронут изменения, были проинформированы об этом во вторник.
Сокращения в первую очередь коснутся подразделений IT, финансов, HR и коммуникаций. В результате реорганизации банк рассчитывает сэкономить более 70 миллионов евро.
В последние годы Центральный банк Нидерландов впервые с 1931 года столкнулся с убытками. В частности, из-за высоких процентных ставок финансовому учреждению пришлось больше платить банкам, размещавшим средства на его счетах, тогда как ранее массово приобретенные облигации стали приносить меньше дохода.