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Уведомления Киева о небезопасности воздушного пространства России незаконны
Уведомления Киева о небезопасности воздушного пространства России незаконны - 03.09.2026, ПРАЙМ
Уведомления Киева о небезопасности воздушного пространства России незаконны
Уведомления авиавластей Украины о якобы небезопасности воздушного пространства России незаконны, воздушный транспорт РФ продолжает плановую работу, сообщила... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T01:13+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Уведомления авиавластей Украины о якобы небезопасности воздушного пространства России незаконны, воздушный транспорт РФ продолжает плановую работу, сообщила Росавиация.
"Авиавласти Украины поддержали террористическую риторику своего вожака, направленную на дестабилизацию работы гражданской авиации России, и выпустили нелигитимный NOTAM о якобы небезопасности воздушного пространства РФ", - говорится в сообщении.
Росавиация в связи с этим Росавиация выпустила уведомление, что все опубликованные Украиной документы, касающиеся воздушного пространства РФ, не имеют юридической силы, нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации.
"Воздушный транспорт России, его наземная инфраструктура продолжают плановую работу, принимают и отправляют рейсы в том числе иностранных авиакомпаний", - отметили в ведомстве.
Росавиация пишет, что во взаимодействии с другими федеральными и региональными органами власти реализует дополнительные меры по безопасному использованию российского воздушного пространства, а также повышению защищенности объектов транспортной инфраструктуры на земле.
Президент России Владимир Путин во вторник назвал заявкой на государственный терроризм угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданских самолетов в российском небе. Россия найдет чем ответить, если Киев попытается реализовать эти угрозы, подчеркнул глава государства.
Глава Минтранса Андрей Никитин в среду заверил, что российские власти своевременно реагируют на угрозы гражданской авиации, постоянно совершенствуют требования безопасности полетов и безопасности аэропортов. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о возможности встречного возмездия в ответ на угрозы Киева в отношении гражданской авиации в небе России.
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Уведомления Киева о небезопасности воздушного пространства России незаконны
Росавиация: уведомления Украины о небезопасности воздушного пространства незаконны
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Уведомления авиавластей Украины о якобы небезопасности воздушного пространства России незаконны, воздушный транспорт РФ продолжает плановую работу, сообщила Росавиация.
"Авиавласти Украины поддержали террористическую риторику своего вожака, направленную на дестабилизацию работы гражданской авиации России, и выпустили нелигитимный NOTAM о якобы небезопасности воздушного пространства РФ", - говорится в сообщении.
Росавиация в связи с этим Росавиация выпустила уведомление, что все опубликованные Украиной документы, касающиеся воздушного пространства РФ, не имеют юридической силы, нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации.
"Воздушный транспорт России, его наземная инфраструктура продолжают плановую работу, принимают и отправляют рейсы в том числе иностранных авиакомпаний", - отметили в ведомстве.
Росавиация пишет, что во взаимодействии с другими федеральными и региональными органами власти реализует дополнительные меры по безопасному использованию российского воздушного пространства, а также повышению защищенности объектов транспортной инфраструктуры на земле.
Президент России Владимир Путин во вторник назвал заявкой на государственный терроризм угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданских самолетов в российском небе. Россия найдет чем ответить, если Киев попытается реализовать эти угрозы, подчеркнул глава государства.
Глава Минтранса Андрей Никитин в среду заверил, что российские власти своевременно реагируют на угрозы гражданской авиации, постоянно совершенствуют требования безопасности полетов и безопасности аэропортов. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о возможности встречного возмездия в ответ на угрозы Киева в отношении гражданской авиации в небе России.