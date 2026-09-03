https://1prime.ru/20260903/uvedomlenija-872955482.html

Уведомления Киева о небезопасности воздушного пространства России незаконны

Уведомления Киева о небезопасности воздушного пространства России незаконны - 03.09.2026, ПРАЙМ

Уведомления Киева о небезопасности воздушного пространства России незаконны

Уведомления авиавластей Украины о якобы небезопасности воздушного пространства России незаконны, воздушный транспорт РФ продолжает плановую работу, сообщила... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T01:13+0300

2026-09-03T01:13+0300

2026-09-03T01:13+0300

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Уведомления авиавластей Украины о якобы небезопасности воздушного пространства России незаконны, воздушный транспорт РФ продолжает плановую работу, сообщила Росавиация. "Авиавласти Украины поддержали террористическую риторику своего вожака, направленную на дестабилизацию работы гражданской авиации России, и выпустили нелигитимный NOTAM о якобы небезопасности воздушного пространства РФ", - говорится в сообщении. Росавиация в связи с этим Росавиация выпустила уведомление, что все опубликованные Украиной документы, касающиеся воздушного пространства РФ, не имеют юридической силы, нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации. "Воздушный транспорт России, его наземная инфраструктура продолжают плановую работу, принимают и отправляют рейсы в том числе иностранных авиакомпаний", - отметили в ведомстве. Росавиация пишет, что во взаимодействии с другими федеральными и региональными органами власти реализует дополнительные меры по безопасному использованию российского воздушного пространства, а также повышению защищенности объектов транспортной инфраструктуры на земле. Президент России Владимир Путин во вторник назвал заявкой на государственный терроризм угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданских самолетов в российском небе. Россия найдет чем ответить, если Киев попытается реализовать эти угрозы, подчеркнул глава государства. Глава Минтранса Андрей Никитин в среду заверил, что российские власти своевременно реагируют на угрозы гражданской авиации, постоянно совершенствуют требования безопасности полетов и безопасности аэропортов. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о возможности встречного возмездия в ответ на угрозы Киева в отношении гражданской авиации в небе России.

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бизнес, россия, украина, киев, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий медведев, росавиация, совбез