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Оверчук ответил на вопрос о заключении ЗСТ между ЕАЭС и Таиландом

Оверчук ответил на вопрос о заключении ЗСТ между ЕАЭС и Таиландом - 03.09.2026, ПРАЙМ

Оверчук ответил на вопрос о заключении ЗСТ между ЕАЭС и Таиландом

Вопрос о заключении соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Таиландом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) на повестке пока не стоит, заявил... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T07:45+0300

2026-09-03T07:45+0300

2026-09-03T08:51+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Вопрос о заключении соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Таиландом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) на повестке пока не стоит, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на полях ВЭФ. "Пока нет, не стоит", - сказал Оверчук, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Ранее МИД Таиланда сообщал, что Бангкок запросил поддержку Москвы для начала переговоров по вопросу заключения соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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россия, таиланд, бангкок, москва, алексей оверчук, мид, еаэс, вэф