Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Оверчук ответил на вопрос о заключении ЗСТ между ЕАЭС и Таиландом - 03.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260903/vopros-872964853.html
Оверчук ответил на вопрос о заключении ЗСТ между ЕАЭС и Таиландом
Оверчук ответил на вопрос о заключении ЗСТ между ЕАЭС и Таиландом - 03.09.2026, ПРАЙМ
Оверчук ответил на вопрос о заключении ЗСТ между ЕАЭС и Таиландом
Вопрос о заключении соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Таиландом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) на повестке пока не стоит, заявил... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T07:45+0300
2026-09-03T08:51+0300
россия
таиланд
бангкок
москва
алексей оверчук
мид
еаэс
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872964853.jpg?1788414716
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Вопрос о заключении соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Таиландом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) на повестке пока не стоит, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на полях ВЭФ. "Пока нет, не стоит", - сказал Оверчук, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Ранее МИД Таиланда сообщал, что Бангкок запросил поддержку Москвы для начала переговоров по вопросу заключения соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
таиланд
бангкок
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, таиланд, бангкок, москва, алексей оверчук, мид, еаэс, вэф
РОССИЯ, ТАИЛАНД, БАНГКОК, МОСКВА, Алексей Оверчук, МИД, ЕАЭС, ВЭФ
07:45 03.09.2026 (обновлено: 08:51 03.09.2026)
 
Оверчук ответил на вопрос о заключении ЗСТ между ЕАЭС и Таиландом

Вице-премьер Оверчук: Вопрос о заключении ЗСТ между ЕАЭС и Таиландом пока не стоит

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Вопрос о заключении соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Таиландом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) на повестке пока не стоит, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на полях ВЭФ.
"Пока нет, не стоит", - сказал Оверчук, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее МИД Таиланда сообщал, что Бангкок запросил поддержку Москвы для начала переговоров по вопросу заключения соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯТАИЛАНДБАНГКОКМОСКВААлексей ОверчукМИДЕАЭСВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала