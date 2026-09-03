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Юань усилил падение к рублю после сообщений Минфина

Юань усилил падение к рублю после сообщений Минфина - 03.09.2026, ПРАЙМ

Юань усилил падение к рублю после сообщений Минфина

Рубль усилил рост после сообщений Минфина РФ о существенном снижении покупок валюты по бюджетному правилу, юань теряет 11 копеек, опустившись ниже 12,9 рубля,... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T12:23+0300

2026-09-03T12:23+0300

2026-09-03T13:58+0300

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Рубль усилил рост после сообщений Минфина РФ о существенном снижении покупок валюты по бюджетному правилу, юань теряет 11 копеек, опустившись ниже 12,9 рубля, следует из данных Московской биржи.Минфин России ранее в четверг сообщил, что с 7 сентября по 6 октября купит валюту и золото по бюджетному правилу на 55,6 миллиарда рублей, по 2,5 миллиарда рублей в день. В августе покупки составляли 6,5 миллиарда. ЦБ РФ во втором полугодии текущего года добавляет к операциям для Минфина продажу валюты в среднем на 0,58 миллиарда рублей в день. Таким образом, покупки валюты регулятором на рынке упадут с 5,92 миллиарда до 1,92 миллиарда рублей в день (-68%).Курс юаня расчетами "завтра" на 12.34 мск снижался на 11 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,87 рубля. До новостей от Минфина он терял 1 копейку.До завершения недели юань продолжит движение в диапазоне 12,5–13 рублей, ожидает Богдан Зварич из ПСБ."Риски выхода за верхнюю границу данного коридора сохраняются, чему может способствовать всплеск спекулятивного спроса, однако мы не видим фундаментальных факторов, которые могли бы способствовать закреплению китайской валюты на более высоких уровнях", - комментирует он.Более того, добавил аналитик, поступление повышенной выручки от продажи нефти во второй половине июля – начале августа, когда наблюдалось улучшение внешней конъюнктуры рынка энергоносителей, в ближайшие недели может улучшить ситуацию с предложением валюты на рынке и способствовать отступлению юаня в нижнюю половину обозначенного коридора.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, россия, юань, минфин, рубль, валюта, курсы валют