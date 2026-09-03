https://1prime.ru/20260903/zabajkale-872978454.html

В Забайкалье задерживаются два пассажирских поезда

В Забайкалье задерживаются два пассажирских поезда - 03.09.2026, ПРАЙМ

В Забайкалье задерживаются два пассажирских поезда

Отправление двух пассажирских поездов дальнего следования задерживается из-за обвала породы в Забайкальском крае, сообщила "Федеральная пассажирская компания"... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T11:08+0300

2026-09-03T11:08+0300

2026-09-03T11:08+0300

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Отправление двух пассажирских поездов дальнего следования задерживается из-за обвала породы в Забайкальском крае, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД). Движение поездов было приостановлено на перегоне Кручина - Новая в Забайкальском крае 2 сентября из-за обвала породы на железнодорожные пути. В настоящее время оно полностью восстановлено. "Из-за временной приостановки движения на перегоне Кручина - Новая Забайкальской железной дороги в связи с обвалом скальной породы на пути изменяется время отправления поездов с начальных станций: №301 Приаргунск – Чита отправится 3 сентября не ранее 15.40 (мск) вместо 11.57; №391 Краснокаменск – Урулюнгуй отправится 3 сентября не ранее 16.00 (мск) вместо 12.43", - говорится в сообщении ФПК. Обо всех изменениях, пишет компания, пассажиров информируют по смс. "Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени отставания от графика пассажирских поездов", - отмечает ФПК.

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