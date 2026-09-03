https://1prime.ru/20260903/zabajkale-872978454.html
В Забайкалье задерживаются два пассажирских поезда
В Забайкалье задерживаются два пассажирских поезда - 03.09.2026, ПРАЙМ
В Забайкалье задерживаются два пассажирских поезда
Отправление двух пассажирских поездов дальнего следования задерживается из-за обвала породы в Забайкальском крае, сообщила "Федеральная пассажирская компания"... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T11:08+0300
2026-09-03T11:08+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Отправление двух пассажирских поездов дальнего следования задерживается из-за обвала породы в Забайкальском крае, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД).
Движение поездов было приостановлено на перегоне Кручина - Новая в Забайкальском крае 2 сентября из-за обвала породы на железнодорожные пути. В настоящее время оно полностью восстановлено.
"Из-за временной приостановки движения на перегоне Кручина - Новая Забайкальской железной дороги в связи с обвалом скальной породы на пути изменяется время отправления поездов с начальных станций: №301 Приаргунск – Чита отправится 3 сентября не ранее 15.40 (мск) вместо 11.57; №391 Краснокаменск – Урулюнгуй отправится 3 сентября не ранее 16.00 (мск) вместо 12.43", - говорится в сообщении ФПК.
Обо всех изменениях, пишет компания, пассажиров информируют по смс.
"Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени отставания от графика пассажирских поездов", - отмечает ФПК.
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бизнес, россия, чита, федеральная пассажирская компания, фпк, ржд
Бизнес, РОССИЯ, ЧИТА, Федеральная пассажирская компания, ФПК, РЖД
В Забайкалье задерживаются два пассажирских поезда
ФПК: два пассажирских поезда дальнего следования задерживаются из-за обвала в Забайкалье
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Отправление двух пассажирских поездов дальнего следования задерживается из-за обвала породы в Забайкальском крае, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД).
Движение поездов было приостановлено на перегоне Кручина - Новая в Забайкальском крае 2 сентября из-за обвала породы на железнодорожные пути. В настоящее время оно полностью восстановлено.
"Из-за временной приостановки движения на перегоне Кручина - Новая Забайкальской железной дороги в связи с обвалом скальной породы на пути изменяется время отправления поездов с начальных станций: №301 Приаргунск – Чита отправится 3 сентября не ранее 15.40 (мск) вместо 11.57; №391 Краснокаменск – Урулюнгуй отправится 3 сентября не ранее 16.00 (мск) вместо 12.43", - говорится в сообщении ФПК.
Обо всех изменениях, пишет компания, пассажиров информируют по смс.
"Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени отставания от графика пассажирских поездов", - отмечает ФПК.