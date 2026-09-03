Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Забайкалье задерживаются два пассажирских поезда - 03.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260903/zabajkale-872978454.html
В Забайкалье задерживаются два пассажирских поезда
В Забайкалье задерживаются два пассажирских поезда - 03.09.2026, ПРАЙМ
В Забайкалье задерживаются два пассажирских поезда
Отправление двух пассажирских поездов дальнего следования задерживается из-за обвала породы в Забайкальском крае, сообщила "Федеральная пассажирская компания"... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T11:08+0300
2026-09-03T11:08+0300
бизнес
россия
чита
федеральная пассажирская компания
фпк
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872978454.jpg?1788422917
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Отправление двух пассажирских поездов дальнего следования задерживается из-за обвала породы в Забайкальском крае, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД). Движение поездов было приостановлено на перегоне Кручина - Новая в Забайкальском крае 2 сентября из-за обвала породы на железнодорожные пути. В настоящее время оно полностью восстановлено. "Из-за временной приостановки движения на перегоне Кручина - Новая Забайкальской железной дороги в связи с обвалом скальной породы на пути изменяется время отправления поездов с начальных станций: №301 Приаргунск – Чита отправится 3 сентября не ранее 15.40 (мск) вместо 11.57; №391 Краснокаменск – Урулюнгуй отправится 3 сентября не ранее 16.00 (мск) вместо 12.43", - говорится в сообщении ФПК. Обо всех изменениях, пишет компания, пассажиров информируют по смс. "Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени отставания от графика пассажирских поездов", - отмечает ФПК.
чита
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, чита, федеральная пассажирская компания, фпк, ржд
Бизнес, РОССИЯ, ЧИТА, Федеральная пассажирская компания, ФПК, РЖД
11:08 03.09.2026
 
В Забайкалье задерживаются два пассажирских поезда

ФПК: два пассажирских поезда дальнего следования задерживаются из-за обвала в Забайкалье

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Отправление двух пассажирских поездов дальнего следования задерживается из-за обвала породы в Забайкальском крае, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД).
Движение поездов было приостановлено на перегоне Кручина - Новая в Забайкальском крае 2 сентября из-за обвала породы на железнодорожные пути. В настоящее время оно полностью восстановлено.
"Из-за временной приостановки движения на перегоне Кручина - Новая Забайкальской железной дороги в связи с обвалом скальной породы на пути изменяется время отправления поездов с начальных станций: №301 Приаргунск – Чита отправится 3 сентября не ранее 15.40 (мск) вместо 11.57; №391 Краснокаменск – Урулюнгуй отправится 3 сентября не ранее 16.00 (мск) вместо 12.43", - говорится в сообщении ФПК.
Обо всех изменениях, пишет компания, пассажиров информируют по смс.
"Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени отставания от графика пассажирских поездов", - отмечает ФПК.
 
БизнесРОССИЯЧИТАФедеральная пассажирская компанияФПКРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала