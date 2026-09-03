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Запуск нового завода в Приморье не снизит загрузку других предприятий

Запуск нового завода в Приморье не снизит загрузку других предприятий - 03.09.2026, ПРАЙМ

Запуск нового завода в Приморье не снизит загрузку других предприятий

Запуск нового металлургического завода в Приморье в 2029 году не снизит загрузку других российских предприятий, а напротив, создаст дополнительный спрос, заявил | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T17:18+0300

2026-09-03T17:18+0300

2026-09-03T17:18+0300

промышленность

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череповец

владивосток

антон алиханов

минпромторг

сск "звезда"

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Запуск нового металлургического завода в Приморье в 2029 году не снизит загрузку других российских предприятий, а напротив, создаст дополнительный спрос, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на ВЭФ-2026. В 2029 году в Приморье планируется запустить металлургический завод, который будет поставлять широкоформатный листовой прокат для ССК "Звезда" и трубы для нефтегазовой промышленности. "Реализация проекта не предполагает снижения загрузки российских металлургических предприятий. Наоборот, производство будет обеспечиваться российской товарной стальной заготовкой, что создаст дополнительный спрос на продукцию отечественной металлургии и будет способствовать росту загрузки соответствующих мощностей", - сказал министр. Он уточнил, что основной задачей проекта является обеспечение потребности ССК "Звезда" в широкоформатном листе, доставка которого из Магнитогорска и Череповца вызывает значительные логистические затраты. Таким образом, продолжил Алиханов, проект позволит не перераспределять существующий объем производства между предприятиями, а сформировать дополнительные производственные и логистические возможности внутри страны. Кроме того, организация на базе завода трубного производства обеспечит дополнительную загрузку нового металлургического комплекса и позволит повысить обеспеченность нефтегазовой отрасли региона, добавил глава Минпромторга. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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промышленность, россия, приморье, череповец, владивосток, антон алиханов, минпромторг, сск "звезда", вэф