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Запуск нового завода в Приморье не снизит загрузку других предприятий
Запуск нового завода в Приморье не снизит загрузку других предприятий - 03.09.2026, ПРАЙМ
Запуск нового завода в Приморье не снизит загрузку других предприятий
Запуск нового металлургического завода в Приморье в 2029 году не снизит загрузку других российских предприятий, а напротив, создаст дополнительный спрос, заявил | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T17:18+0300
2026-09-03T17:18+0300
2026-09-03T17:18+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Запуск нового металлургического завода в Приморье в 2029 году не снизит загрузку других российских предприятий, а напротив, создаст дополнительный спрос, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на ВЭФ-2026.
В 2029 году в Приморье планируется запустить металлургический завод, который будет поставлять широкоформатный листовой прокат для ССК "Звезда" и трубы для нефтегазовой промышленности.
"Реализация проекта не предполагает снижения загрузки российских металлургических предприятий. Наоборот, производство будет обеспечиваться российской товарной стальной заготовкой, что создаст дополнительный спрос на продукцию отечественной металлургии и будет способствовать росту загрузки соответствующих мощностей", - сказал министр.
Он уточнил, что основной задачей проекта является обеспечение потребности ССК "Звезда" в широкоформатном листе, доставка которого из Магнитогорска и Череповца вызывает значительные логистические затраты.
Таким образом, продолжил Алиханов, проект позволит не перераспределять существующий объем производства между предприятиями, а сформировать дополнительные производственные и логистические возможности внутри страны.
Кроме того, организация на базе завода трубного производства обеспечит дополнительную загрузку нового металлургического комплекса и позволит повысить обеспеченность нефтегазовой отрасли региона, добавил глава Минпромторга.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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промышленность, россия, приморье, череповец, владивосток, антон алиханов, минпромторг, сск "звезда", вэф
Промышленность, РОССИЯ, Приморье, Череповец, Владивосток, Антон Алиханов, Минпромторг, ССК "Звезда", ВЭФ
Запуск нового завода в Приморье не снизит загрузку других предприятий
Алиханов: новый металлургический завод в Приморье не снизит загрузку других предприятий
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Запуск нового металлургического завода в Приморье в 2029 году не снизит загрузку других российских предприятий, а напротив, создаст дополнительный спрос, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на ВЭФ-2026.
В 2029 году в Приморье планируется запустить металлургический завод, который будет поставлять широкоформатный листовой прокат для ССК "Звезда" и трубы для нефтегазовой промышленности.
"Реализация проекта не предполагает снижения загрузки российских металлургических предприятий. Наоборот, производство будет обеспечиваться российской товарной стальной заготовкой, что создаст дополнительный спрос на продукцию отечественной металлургии и будет способствовать росту загрузки соответствующих мощностей", - сказал министр.
Он уточнил, что основной задачей проекта является обеспечение потребности ССК "Звезда" в широкоформатном листе, доставка которого из Магнитогорска и Череповца вызывает значительные логистические затраты.
Таким образом, продолжил Алиханов, проект позволит не перераспределять существующий объем производства между предприятиями, а сформировать дополнительные производственные и логистические возможности внутри страны.
Кроме того, организация на базе завода трубного производства обеспечит дополнительную загрузку нового металлургического комплекса и позволит повысить обеспеченность нефтегазовой отрасли региона, добавил глава Минпромторга.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.