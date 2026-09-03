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Журавлев назвал креативную экономику инструментом для развития регионов
Журавлев назвал креативную экономику инструментом для развития регионов - 03.09.2026, ПРАЙМ
Журавлев назвал креативную экономику инструментом для развития регионов
Развитие креативной экономики – это дополнительный инструмент для развития регионов, вклад сектора в ВВП уже превысил 4% или более 8 триллионов рублей, заявил... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T20:41+0300
2026-09-03T20:41+0300
2026-09-03T20:41+0300
россия
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красноярский край
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валентина матвиенко
агентство стратегических инициатив
совет федерации
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Развитие креативной экономики – это дополнительный инструмент для развития регионов, вклад сектора в ВВП уже превысил 4% или более 8 триллионов рублей, заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.
Политик принял участие в сессии ВЭФ "Вдохновляющие инвестиции: стратегия развития для роста и масштабирования", посвященная перспективам креативных индустрий в России.
"Развитие креативной экономики – это дополнительный стратегический инструмент для экономического роста регионов", – подчеркнул Журавлев.
Он напомнил, что указом о национальных целях президент РФ поставил задачу увеличить долю творческих индустрий в экономике до 6% ВВП к 2030 году. "Если в 2021 году, когда принималась Концепция развития креативных индустрий, их доля составляла чуть более 3%, то в прошлом году вклад сектора превысил 4% – более 8 триллионов рублей", - добавил он.
По словам Журавлева, креативные индустрии дают регионам то, чего не могут дать традиционные отрасли – возможность монетизировать собственную уникальность.
"Все регионы очень разные. Многим сложно конкурировать с ключевыми центрами в металлургии, промышленности, с сырьевыми субъектами. Но каждый может развивать свой локальный бренд. Именно региональные, национальные, культурные особенности делают его уникальным, востребованным и доходным для региональных бюджетов", – отметил политик.
По мнению Журавлева, креативный сектор также помогает регионам решать одну из ключевых задач – удерживать молодежь. Так, почти 45% занятых в индустрии работают за пределами городов-миллионников, а креативные кластеры в сфере IT, дизайна и медиа создают престижные рабочие места на местах, превращая регион в точку притяжения для молодых специалистов. Кроме того, "творческий сектор повышает туристическую привлекательность территорий, что дает мультипликативный эффект для смежных отраслей", - сказал сенатор.
Отдельное внимание вице-спикер СФ уделил роли Совфеда в формировании правовой базы для развития кредитивных индустрий. При участии сенаторов был принят закон, заложивший основу для их роста.
"В настоящее время профильные нормативные акты приняты уже в 53 регионах, а более 70 субъектов внедряют Региональный стандарт развития креативных индустрий, разработанный Агентством стратегических инициатив. По инициативе председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко учреждена Национальная премия в области народных художественных промыслов, - отметил Журавлев.
Говоря о механизмах поддержки отрасли, сенатор отметил несколько ключевых направлений: создание комфортных и стабильных условий для ведения деятельности, исключение излишнего контроля и административных сложностей, развитие цифровых платформ. Особый акцент он сделал на стимулировании частных инвестиций. По словам Журавлева, особенность креативных проектов в том, что у них часто нет привычных залогов и материальных активов, а значит, нужны особые механизмы.
Парламентарий также привел успешный опыт ряда регионов. Так, в Якутии действует кластер "Квартал труда" – современное пространство для народных ремесел и IT-стартапов. Красноярский край встроил креативную экономику в собственный промышленный образ, сделав ставку на гастрономию: вклад сектора в экономику региона превышает 140 миллиардов рублей, в нем занято более 40 тысяч человек.
В Екатеринбурге создаются специальные программы для дизайнеров, а дальневосточные регионы активно осваивают потенциал IT-индустрии и разработки игр, открывая IT-парки с особым налоговым режимом и предоставляя гранты стартапам. В Костромской области активно развивают ювелирную отрасль. "Уверен, со временем таких точек роста будет становиться все больше", – сказал Журавлев.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, якутия, красноярский край, екатеринбург, валентина матвиенко, агентство стратегических инициатив, совет федерации, вэф
РОССИЯ, ЯКУТИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЕКАТЕРИНБУРГ, Валентина Матвиенко, Агентство стратегических инициатив, Совет Федерации, ВЭФ
Журавлев назвал креативную экономику инструментом для развития регионов
Сенатор Журавлев назвал развитие креативной экономики инструментом для развития регионов
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Развитие креативной экономики – это дополнительный инструмент для развития регионов, вклад сектора в ВВП уже превысил 4% или более 8 триллионов рублей, заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.
Политик принял участие в сессии ВЭФ "Вдохновляющие инвестиции: стратегия развития для роста и масштабирования", посвященная перспективам креативных индустрий в России.
"Развитие креативной экономики – это дополнительный стратегический инструмент для экономического роста регионов", – подчеркнул Журавлев.
Он напомнил, что указом о национальных целях президент РФ поставил задачу увеличить долю творческих индустрий в экономике до 6% ВВП к 2030 году. "Если в 2021 году, когда принималась Концепция развития креативных индустрий, их доля составляла чуть более 3%, то в прошлом году вклад сектора превысил 4% – более 8 триллионов рублей", - добавил он.
По словам Журавлева, креативные индустрии дают регионам то, чего не могут дать традиционные отрасли – возможность монетизировать собственную уникальность.
"Все регионы очень разные. Многим сложно конкурировать с ключевыми центрами в металлургии, промышленности, с сырьевыми субъектами. Но каждый может развивать свой локальный бренд. Именно региональные, национальные, культурные особенности делают его уникальным, востребованным и доходным для региональных бюджетов", – отметил политик.
По мнению Журавлева, креативный сектор также помогает регионам решать одну из ключевых задач – удерживать молодежь. Так, почти 45% занятых в индустрии работают за пределами городов-миллионников, а креативные кластеры в сфере IT, дизайна и медиа создают престижные рабочие места на местах, превращая регион в точку притяжения для молодых специалистов. Кроме того, "творческий сектор повышает туристическую привлекательность территорий, что дает мультипликативный эффект для смежных отраслей", - сказал сенатор.
Отдельное внимание вице-спикер СФ уделил роли Совфеда в формировании правовой базы для развития кредитивных индустрий. При участии сенаторов был принят закон, заложивший основу для их роста.
"В настоящее время профильные нормативные акты приняты уже в 53 регионах, а более 70 субъектов внедряют Региональный стандарт развития креативных индустрий, разработанный Агентством стратегических инициатив. По инициативе председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко учреждена Национальная премия в области народных художественных промыслов, - отметил Журавлев.
Говоря о механизмах поддержки отрасли, сенатор отметил несколько ключевых направлений: создание комфортных и стабильных условий для ведения деятельности, исключение излишнего контроля и административных сложностей, развитие цифровых платформ. Особый акцент он сделал на стимулировании частных инвестиций. По словам Журавлева, особенность креативных проектов в том, что у них часто нет привычных залогов и материальных активов, а значит, нужны особые механизмы.
Парламентарий также привел успешный опыт ряда регионов. Так, в Якутии действует кластер "Квартал труда" – современное пространство для народных ремесел и IT-стартапов. Красноярский край встроил креативную экономику в собственный промышленный образ, сделав ставку на гастрономию: вклад сектора в экономику региона превышает 140 миллиардов рублей, в нем занято более 40 тысяч человек.
В Екатеринбурге создаются специальные программы для дизайнеров, а дальневосточные регионы активно осваивают потенциал IT-индустрии и разработки игр, открывая IT-парки с особым налоговым режимом и предоставляя гранты стартапам. В Костромской области активно развивают ювелирную отрасль. "Уверен, со временем таких точек роста будет становиться все больше", – сказал Журавлев.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.