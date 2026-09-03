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Журавлев назвал креативную экономику инструментом для развития регионов

Журавлев назвал креативную экономику инструментом для развития регионов - 03.09.2026, ПРАЙМ

Журавлев назвал креативную экономику инструментом для развития регионов

Развитие креативной экономики – это дополнительный инструмент для развития регионов, вклад сектора в ВВП уже превысил 4% или более 8 триллионов рублей, заявил... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T20:41+0300

2026-09-03T20:41+0300

2026-09-03T20:41+0300

россия

якутия

красноярский край

екатеринбург

валентина матвиенко

агентство стратегических инициатив

совет федерации

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Развитие креативной экономики – это дополнительный инструмент для развития регионов, вклад сектора в ВВП уже превысил 4% или более 8 триллионов рублей, заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев. Политик принял участие в сессии ВЭФ "Вдохновляющие инвестиции: стратегия развития для роста и масштабирования", посвященная перспективам креативных индустрий в России. "Развитие креативной экономики – это дополнительный стратегический инструмент для экономического роста регионов", – подчеркнул Журавлев. Он напомнил, что указом о национальных целях президент РФ поставил задачу увеличить долю творческих индустрий в экономике до 6% ВВП к 2030 году. "Если в 2021 году, когда принималась Концепция развития креативных индустрий, их доля составляла чуть более 3%, то в прошлом году вклад сектора превысил 4% – более 8 триллионов рублей", - добавил он. По словам Журавлева, креативные индустрии дают регионам то, чего не могут дать традиционные отрасли – возможность монетизировать собственную уникальность. "Все регионы очень разные. Многим сложно конкурировать с ключевыми центрами в металлургии, промышленности, с сырьевыми субъектами. Но каждый может развивать свой локальный бренд. Именно региональные, национальные, культурные особенности делают его уникальным, востребованным и доходным для региональных бюджетов", – отметил политик. По мнению Журавлева, креативный сектор также помогает регионам решать одну из ключевых задач – удерживать молодежь. Так, почти 45% занятых в индустрии работают за пределами городов-миллионников, а креативные кластеры в сфере IT, дизайна и медиа создают престижные рабочие места на местах, превращая регион в точку притяжения для молодых специалистов. Кроме того, "творческий сектор повышает туристическую привлекательность территорий, что дает мультипликативный эффект для смежных отраслей", - сказал сенатор. Отдельное внимание вице-спикер СФ уделил роли Совфеда в формировании правовой базы для развития кредитивных индустрий. При участии сенаторов был принят закон, заложивший основу для их роста. "В настоящее время профильные нормативные акты приняты уже в 53 регионах, а более 70 субъектов внедряют Региональный стандарт развития креативных индустрий, разработанный Агентством стратегических инициатив. По инициативе председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко учреждена Национальная премия в области народных художественных промыслов, - отметил Журавлев. Говоря о механизмах поддержки отрасли, сенатор отметил несколько ключевых направлений: создание комфортных и стабильных условий для ведения деятельности, исключение излишнего контроля и административных сложностей, развитие цифровых платформ. Особый акцент он сделал на стимулировании частных инвестиций. По словам Журавлева, особенность креативных проектов в том, что у них часто нет привычных залогов и материальных активов, а значит, нужны особые механизмы. Парламентарий также привел успешный опыт ряда регионов. Так, в Якутии действует кластер "Квартал труда" – современное пространство для народных ремесел и IT-стартапов. Красноярский край встроил креативную экономику в собственный промышленный образ, сделав ставку на гастрономию: вклад сектора в экономику региона превышает 140 миллиардов рублей, в нем занято более 40 тысяч человек. В Екатеринбурге создаются специальные программы для дизайнеров, а дальневосточные регионы активно осваивают потенциал IT-индустрии и разработки игр, открывая IT-парки с особым налоговым режимом и предоставляя гранты стартапам. В Костромской области активно развивают ювелирную отрасль. "Уверен, со временем таких точек роста будет становиться все больше", – сказал Журавлев. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

якутия

красноярский край

екатеринбург

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россия, якутия, красноярский край, екатеринбург, валентина матвиенко, агентство стратегических инициатив, совет федерации, вэф