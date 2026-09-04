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Аргентина введет санкции против нефтяных компаний на Фолклендах - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Аргентина введет санкции против нефтяных компаний на Фолклендах
Аргентина введет санкции против нефтяных компаний на Фолклендах - 04.09.2026, ПРАЙМ
Аргентина введет санкции против нефтяных компаний на Фолклендах
Аргентина введет санкции против компаний, реализующих нефтяные проекты на Мальвинских (Фолклендских) островах, сообщил аргентинский президент Хавьер Милей,... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T03:54+0300
2026-09-04T03:54+0300
нефть
аргентина
великобритания
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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 сен - ПРАЙМ. Аргентина введет санкции против компаний, реализующих нефтяные проекты на Мальвинских (Фолклендских) островах, сообщил аргентинский президент Хавьер Милей, обращаясь к нации. "Этим вечером я подпишу указ, чтобы ускорить процедуры применения санкций... в отношении лиц, участвующих в проектах по добыче нефти", - сказал Милей. Он отметил, что в ближайшие месяцы на островах должна начаться реализация проекта компании Nativas Petroleum по добыче нефти. "Если мы это позволим, мы создадим симул для того, чтобы британское правительство углубило использование наших ресурсов", - сказал президент. Он отметил, что существуют другие проекты и другие компании, которые представляют стратегическую угрозу для интересов Аргентины. "Это требует от нас пропорционального ответа", - подчеркнул президент. Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос -Айреса. В 2013 году на островах прошел референдум, в результате которого подавляющее число местных жителей проголосовало за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Аргентинское правительство тогда заявило, что результат референдума не повлияет на территориальные претензии Аргентины на эти острова.
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нефть, аргентина, великобритания
Нефть, АРГЕНТИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
03:54 04.09.2026
 
Аргентина введет санкции против нефтяных компаний на Фолклендах

Аргентина введет санкции против компаний, реализующих нефтяные проекты на Фолклендах

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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 сен - ПРАЙМ. Аргентина введет санкции против компаний, реализующих нефтяные проекты на Мальвинских (Фолклендских) островах, сообщил аргентинский президент Хавьер Милей, обращаясь к нации.
"Этим вечером я подпишу указ, чтобы ускорить процедуры применения санкций... в отношении лиц, участвующих в проектах по добыче нефти", - сказал Милей.
Он отметил, что в ближайшие месяцы на островах должна начаться реализация проекта компании Nativas Petroleum по добыче нефти.
"Если мы это позволим, мы создадим симул для того, чтобы британское правительство углубило использование наших ресурсов", - сказал президент.
Он отметил, что существуют другие проекты и другие компании, которые представляют стратегическую угрозу для интересов Аргентины.
"Это требует от нас пропорционального ответа", - подчеркнул президент.
Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос -Айреса. В 2013 году на островах прошел референдум, в результате которого подавляющее число местных жителей проголосовало за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Аргентинское правительство тогда заявило, что результат референдума не повлияет на территориальные претензии Аргентины на эти острова.
 
НефтьАРГЕНТИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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