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В АТОР назвали популярные зарубежные направления для отдыха в сентябре

В АТОР назвали популярные зарубежные направления для отдыха в сентябре - 04.09.2026, ПРАЙМ

В АТОР назвали популярные зарубежные направления для отдыха в сентябре

Список самых популярных зарубежных направлений для отдыха российских туристов в сентябре традиционно возглавляют Турция и Египет, средняя стоимость недельного... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T13:07+0300

2026-09-04T13:07+0300

2026-09-04T13:08+0300

туризм

бизнес

россия

китай

турция

египет

владимир путин

си цзиньпин

атор

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Список самых популярных зарубежных направлений для отдыха российских туристов в сентябре традиционно возглавляют Турция и Египет, средняя стоимость недельного отдыха здесь составляет 180 тысяч рублей на двоих, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. "Лидером спроса традиционно остается Турция, где сейчас начался бархатный сезон. Если говорить о среднем чеке, то это около 180 тысяч рублей за двоих. На втором месте остается Египет - сейчас в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе наиболее благоприятный сезон. В среднем отдых в сентябре здесь обойдется в 160-180 тысяч за двоих на неделю", - сказал Мурадян. По его словам, высокий спрос среди российских туристов фиксируется и во Вьетнаме, где сохраняется высокий сезон на курортах Нячанг и Камрань. "Отдохнуть здесь можно по цене от 200 тысяч рублей за двоих на 10 дней", - добавил он. Мурадян также подчеркнул, что в настоящее время постепенно восстанавливается спрос на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Сентябрь здесь еще считается низким сезоном, поэтому предоставляют скидки и акции с апгрейдами номеров и планов питания. "Отдохнуть в хорошем пляжном отеле в середине сентября можно от 140 тысяч рублей за двоих, а на "все включено" - от 180 тысяч на неделю", - поделился вице-президент. Он также обратил внимание на Китай, который в этом году активно наращивает туристический поток из России. Популярностью здесь в первую очередь пользуется пляжный отдых на острове Хайнань. Отправиться в недельное путешествие в сентябре можно от 140 тысяч рублей на двоих на неделю. Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином 31 августа заявил, что Россия готова к совместной работе по переводу безвизового режима между Россией и Китаем на постоянную основу, если Пекин сочтет это возможным и полезным.

https://1prime.ru/20260902/rossija-872937670.html

китай

турция

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туризм, бизнес, россия, китай, турция, египет, владимир путин, си цзиньпин, атор