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Узбекская авиакомпания Centrum Air запустила рейсы в Екатеринбург
Узбекская авиакомпания Centrum Air запустила рейсы в Екатеринбург - 04.09.2026, ПРАЙМ
Узбекская авиакомпания Centrum Air запустила рейсы в Екатеринбург
Узбекская авиакомпания Centrum Air запустила с 4 сентября еженедельный рейс из Ташкента в Екатеринбург, сообщает пресс-служба перевозчика. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T11:58+0300
2026-09-04T11:58+0300
2026-09-04T11:58+0300
бизнес
ташкент
екатеринбург
узбекистан
centrum air
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ТАШКЕНТ, 4 сен - ПРАЙМ. Узбекская авиакомпания Centrum Air запустила с 4 сентября еженедельный рейс из Ташкента в Екатеринбург, сообщает пресс-служба перевозчика. "С 4 сентября открываем полеты в Екатеринбург! Это четвертый по величине город России, промышленный, деловой и культурный центр, еще часто называют "сердцем Урала", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале компании. Рейсы из Ташкента в Екатеринбург и обратно будут осуществляться по пятницам, стоимость билетов составит от 2,2 миллиона сумов (около 15,4 тысячи рублей), уточнили в пресс-службе. Centrum Аir также выполняет рейсы из Ташкента и семи других городов Узбекистана в Москву, Санкт-Петербург и еще 11 городов России.
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Бизнес, Ташкент, ЕКАТЕРИНБУРГ, УЗБЕКИСТАН, Centrum Air
Узбекская авиакомпания Centrum Air запустила рейсы в Екатеринбург
Centrum Air запустила еженедельный рейс из Ташкента в Екатеринбург